4台のUSB機器をLANケーブルで最大50m延長！USB2.0エクステンダー
サンワサプライ株式会社は、パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長できるUSB2.0エクステンダー「USB-EXSET6」を発売した。カテゴリ6A/6/5/5eLANケーブル1本で接続し、4ポートハブにより最大4台のUSBデバイスを離れた場所で利用できます。倉庫、監視システム、会議室などでの使用に最適だ。
■LANケーブル1本で4台のUSB機器を50m延長
パソコンとUSB機器間をカテゴリ6A/6/5e/5のLANケーブルで最大50mまで延長できる。工場や倉庫内、大型店舗やビルの地下から地上階など長距離間での使用に最適だ。
■最大4台のUSBデバイスを同時に接続できる
最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートのハブ付き。
■パソコンとUSB機器が離れていても有線接続できる
通常のUSBケーブルの延長では届かない場所にあるカメラ・プリンター・ハードディスクドライブ等と、パソコンを有線接続したい場合に便利だ。
■壁固定やDINレール取り付け可能
付属の部品で、壁やDINレールに取り付けできるので、多様な接続環境に対応している。
■LEDで接続状況をお知らせ
電源の状態やリンクの確立をLED表示で確認できる。
■USB2.0エクステンダー（50m延長、4ポート）「USB-EXSET6」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・AI機能搭載、自律航行、自動定点保持を実現！海洋環境向け産業用水中ドローン「FIFISH W6 MAX」
・パソコン画面を大画面出力し操作できる！Type-C→HDMI変換アダプタ付きワイヤレスプレゼンター
・ダウンスケールで4Kと1080p同時出力可能なHDMI分配器
・たった朝の2分で、シワもニオイも瞬間ケア！未来型衣類スチーマー「airmorn one」
・世界最軽量級、わずか10g！メガネに装着できる超軽量スマートディスプレイ「GUIDE01」
■LANケーブル1本で4台のUSB機器を50m延長
パソコンとUSB機器間をカテゴリ6A/6/5e/5のLANケーブルで最大50mまで延長できる。工場や倉庫内、大型店舗やビルの地下から地上階など長距離間での使用に最適だ。
■最大4台のUSBデバイスを同時に接続できる
最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートのハブ付き。
■パソコンとUSB機器が離れていても有線接続できる
通常のUSBケーブルの延長では届かない場所にあるカメラ・プリンター・ハードディスクドライブ等と、パソコンを有線接続したい場合に便利だ。
■壁固定やDINレール取り付け可能
付属の部品で、壁やDINレールに取り付けできるので、多様な接続環境に対応している。
■LEDで接続状況をお知らせ
電源の状態やリンクの確立をLED表示で確認できる。
■USB2.0エクステンダー（50m延長、4ポート）「USB-EXSET6」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・AI機能搭載、自律航行、自動定点保持を実現！海洋環境向け産業用水中ドローン「FIFISH W6 MAX」
・パソコン画面を大画面出力し操作できる！Type-C→HDMI変換アダプタ付きワイヤレスプレゼンター
・ダウンスケールで4Kと1080p同時出力可能なHDMI分配器
・たった朝の2分で、シワもニオイも瞬間ケア！未来型衣類スチーマー「airmorn one」
・世界最軽量級、わずか10g！メガネに装着できる超軽量スマートディスプレイ「GUIDE01」