元火葬場職員「そりゃ間違えるだろうな」過去に重大ミスを犯した火葬場の“変わらぬ現実”に絶句
元火葬場職員の下駄華緒氏が、自身のYouTubeチャンネルで「過去に重大ミスおかした火葬場に行ってきました」と題した動画を公開。ご遺族として訪れた火葬場で、過去の重大な過ちから何も学んでいないかのような現場の実態を目の当たりにし、その構造的な問題点について警鐘を鳴らした。
下駄氏は動画の冒頭で、最近ご遺族として参列した火葬場が、過去に「ご火葬すべきでないご遺体を誤ってご火葬してしまった」という重大なミスを犯した場所であったことを明かす。その事実を知っていた下駄氏は、ミスを繰り返さないよう「丁寧すぎるくらい丁寧な運用」がされているだろうと予想していたという。しかし、その予想は裏切られることになる。
実際に訪れた火葬場は、職員たちが常にせかせかと動き回り、ご遺族が故人を偲ぶ間もないほど慌ただしい雰囲気に包まれていた。ご火葬前の一礼は帽子を取ったままの「ながら動作」で行われ、お骨上げもわずか5〜6分で終了。他のご遺族からも「なんか忙しないね」と声が漏れるほどの状況だったと語る。この現状に、下駄氏は「自分の考えが甘かった」「そりゃ間違えるだろうな」と、強い懸念を示した。
さらに下駄氏は、過去のミスが「埋葬許可証を確認しなかった」という初歩的な確認不足が原因だったと指摘。今回自身が訪れた際も、職員が一度も埋葬許可証を確認するそぶりを見せなかった事実を明かし、根本的な改善がなされていない可能性を示唆した。下駄氏は個々の職員の問題ではなく、人員不足や過密なスケジュールが引き起こす「環境の問題」だと分析し、ミスが再発しかねない現状に危機感を募らせた。
