ミスが起きた根本原因「埋葬許可証を見ていなかった」

元火葬場職員が遭遇した衝撃の僧侶「ご遺族の前でオナラを…」読経が二度止まった気まずい瞬間

「絶対に開けてはダメ」元火葬場職員が語る、腐敗したご遺体の棺を開けた家族が迎えた壮絶な結末

チャンネル情報

火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。