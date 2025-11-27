ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¼êºî¤ê¥Ó¥Í¥¬¡¼¡õ¥¹¥¤¡¼¥ÄÈäÏª
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬24Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£½Ü¤Î¤ß¤«¤ó¤ä¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤¿¡È¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥·¥í¥Ã¥×ºî¤ê¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò°ìµó¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï1986Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³è¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤É¤òÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ä¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÅÏÊÕ¤ÏÄ«°ìÈÖ¤Ë¡Ø¤³¤Á¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¤ß¤«¤ó¡¦¥ê¥ó¥´¿Ý¡¦É¹º½Åü¤Ê¤É¤òÊÂ¤Ù¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÄ«°ì¡¢¤ß¤«¤ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥·¥í¥Ã¥×ºî¤ê¤·¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Êó¹ð¡£Â³¤¯¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤«¤ó¤ò²£È¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢É¹º½Åü¤È¤È¤â¤Ë¥¬¥é¥¹ÉÓ¤ØÄÒ¤±¹þ¤à¡È¤ß¤«¤ó¥Ó¥Í¥¬¡¼¡Éºî¤ê¤òÈäÏª¡£¡Ö¾ï²¹¤Ç£²¡Á£³ÆüÃÖ¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬ºÝÎ©¤Ä»Å¹þ¤ßÅÓÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¿å¤Ë¤µ¤é¤¹¥«¥Ã¥È¤äÍñ±Õ¤ÈÊ´¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¥Ü¥¦¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤Æ ¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¡¡´Å¼ò¤âÆþ¤ì¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤ª¤ä¤Äºî¤ê¤ËÎå¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ìë¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡Ø¾Æ¤¾å¤¬¤ê¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢É½ÌÌ¤Ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¹¤¬¤ë¾Æ¤¤¿¤Æ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¿§¤Å¤¤¤¿ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Ì¿¿¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
µ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤Î¿ô¡¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤«¤ó¤Î¥·¥í¥Ã¥×¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÄÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö´»µÌÎà¡ÄÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä»ä¤â¿¿»÷¤Ã¤³¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤ß¤«¤ó¥Ó¥Í¥¬¡¼ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö²¿¤Ç¤âºî¤é¤ì¤Æ¡ÄÀ¨¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡×¡Ö¤Þ¤¿¥ì¥·¥Ô¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ë ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
