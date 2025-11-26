この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」の最新動画「【デリカでけん引車中泊1500km】夢の九重“夢”大吊橋へ。あわあわ炭酸泉と絶景やまなみハイウェイ！RVパーク湯布院で年越しキャンプ｜第9話」が公開された。発言者のばもさん（キャンピングトレーラーYouTuber）が、九州旅のハイライトとともにキャンパーならではのリアルな“戸惑い”や感動を率直に語っている。



動画冒頭、ばもさんは「今日の朝ごはんは焼きそばと、サバ缶、スタバのコーヒー」とリラックスムードで一コマ。旅先ならではの朝食シーンからスタートするが、パーキング支払い時には想定外のトラブル。「新紙幣は使えません。え？じゃあ、持ってこなきゃダメ？なんだよ、やばいね。新紙幣使えないの、やばい」「マジでどうにかしてほしいです」と現地の決済事情に困惑し、「旧紙幣だけ出てきたよ。困ったもんだ」と本音を漏らした。



旅の主役とも言える九重“夢”大吊橋にも実際に足を運ぶ。ばもさんは「これは正解だよね。滝が見えて、確かに紅葉の時来たらいいね」「こんだけお客さん来てるもん、成功だよね」と大自然の絶景と観光資源の魅力に感嘆の声。九州の温泉文化についても独自の切り口でレポート。「阿蘇九十国立公園の炭酸温泉山里の湯は、本当に炭酸温泉だった。人工の炭酸温泉よりもすごい」と太鼓判を押しつつ、「出た後寒くないっていうね、これが炭酸性の魅力だと思います」と本気の温泉レビューを展開した。



また、RVパーク湯布院の利用体験については「キャンピングカーの人って自由が好きなんで、こういう出入りできるのってすごいいいなと思いました」と語り、家族連れに優しい温泉やパークの仕組み、「旧紙幣集めるのが大変」という支払い問題までリアルに語る。「マジで改善してもらいたい」など、細かな利用者目線の意見も印象的だ。



旅の締めくくりには「やっぱなんか慌てないっていうことは重要ですし、じっくり日本見ていくということを皆さんやった方がいいなぁと思います」「家族みんなが喜んでくれたらパパも嬉しい、これがいいんですよね」「多分これ今年の年越しの旅は九州かもしれない」と家族と旅を楽しむ喜びも語るなど、温かい人柄と九州旅の魅力が詰まった動画になっている。



動画の最後には「今日は最終日の夜なんですが、今ライブ配信を企画しておりまして、この続きはライブ配信のアーカイブを見てください」と締めくくられている。