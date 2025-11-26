「信頼がない賃上げほどムダな投資はない」社労士・たかこ先生が助成金活用と職場改革を提案
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで公開された「【大量離職】賃上げだけで引き留めようとする会社が失敗する理由」では、社労士のたかこ先生が“お金で人は残らない”時代の新常識について詳しく語った。
動画冒頭、たかこ先生は「信頼がない賃上げは、最もコスパが悪い投資です」と断言。経営者から「給料を上げても人が辞めていく」という悩みを頻繁に聞くとし、「賃上げさえしとけば辞めないと思っている方が多い」と現状を指摘した。
具体的な大量離職企業の共通点として「給料は上がったが人間関係が悪い」「評価制度が不透明」「社長の気分で昇給が決まる」「将来的なキャリアパスが見えない」などを挙げ、「人は金額より、納得感や信頼で動く」と強調。納得できる仕組みや説明責任の重要性に触れ、「信頼を整えずにお金で引き止めても、給料が比較対象になって連鎖離職が起こる」と厳しく警鐘を鳴らした。
また、「賃上げで辞められない会社の共通点」として、①昇給の理由を説明し、成果・行動両面から評価する仕組みがあること、②上司との定期的な対話・不満のケアが制度化されていること、③明確な目標・成長の未来が見えること、の3点を挙げた。これらを実践している会社は「お金だけでなく、未来が見える“仕組み”が整備されている」と分析する。
さらに、こうした職場改革の入り口として「助成金活用」を提案。働き方改革推進支援助成金などを例示し、「助成金は生産性を上げ、定着率・満足度も高める、一石二鳥の投資。単純な賃上げより将来的な資金繰りも良くなり、骨太経営へと繋がる」と運用方法を説明した。
動画の締めくくりでは、「人は金額より納得感」「もし賃上げに頼った経営をしていたら、今日の3つのポイントをまず実行してみて」というアドバイスでまとめ。また、LINE登録特典や助成金活用のノウハウが詰まった著書についても案内し、「経営や労務に役立つ情報を今後も配信します」と視聴者へ呼びかけた。
動画冒頭、たかこ先生は「信頼がない賃上げは、最もコスパが悪い投資です」と断言。経営者から「給料を上げても人が辞めていく」という悩みを頻繁に聞くとし、「賃上げさえしとけば辞めないと思っている方が多い」と現状を指摘した。
具体的な大量離職企業の共通点として「給料は上がったが人間関係が悪い」「評価制度が不透明」「社長の気分で昇給が決まる」「将来的なキャリアパスが見えない」などを挙げ、「人は金額より、納得感や信頼で動く」と強調。納得できる仕組みや説明責任の重要性に触れ、「信頼を整えずにお金で引き止めても、給料が比較対象になって連鎖離職が起こる」と厳しく警鐘を鳴らした。
また、「賃上げで辞められない会社の共通点」として、①昇給の理由を説明し、成果・行動両面から評価する仕組みがあること、②上司との定期的な対話・不満のケアが制度化されていること、③明確な目標・成長の未来が見えること、の3点を挙げた。これらを実践している会社は「お金だけでなく、未来が見える“仕組み”が整備されている」と分析する。
さらに、こうした職場改革の入り口として「助成金活用」を提案。働き方改革推進支援助成金などを例示し、「助成金は生産性を上げ、定着率・満足度も高める、一石二鳥の投資。単純な賃上げより将来的な資金繰りも良くなり、骨太経営へと繋がる」と運用方法を説明した。
動画の締めくくりでは、「人は金額より納得感」「もし賃上げに頼った経営をしていたら、今日の3つのポイントをまず実行してみて」というアドバイスでまとめ。また、LINE登録特典や助成金活用のノウハウが詰まった著書についても案内し、「経営や労務に役立つ情報を今後も配信します」と視聴者へ呼びかけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
【雇用リスク急増】今後、中小企業が「人を雇うメリット」は激減します！社労士・たかこ先生が警鐘
【AI時代】肉体労働の給料爆上がり！事務務職消滅で新たに“スーパーブルーカラー”誕生
「年収130万円以上超えても扶養継続します！」社労士・たかこ先生が新制度を解説
チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。