「信頼がない賃上げほどムダな投資はない」社労士・たかこ先生が助成金活用と職場改革を提案

YouTubeチャンネルで公開された「【大量離職】賃上げだけで引き留めようとする会社が失敗する理由」では、社労士のたかこ先生が“お金で人は残らない”時代の新常識について詳しく語った。



動画冒頭、たかこ先生は「信頼がない賃上げは、最もコスパが悪い投資です」と断言。経営者から「給料を上げても人が辞めていく」という悩みを頻繁に聞くとし、「賃上げさえしとけば辞めないと思っている方が多い」と現状を指摘した。



具体的な大量離職企業の共通点として「給料は上がったが人間関係が悪い」「評価制度が不透明」「社長の気分で昇給が決まる」「将来的なキャリアパスが見えない」などを挙げ、「人は金額より、納得感や信頼で動く」と強調。納得できる仕組みや説明責任の重要性に触れ、「信頼を整えずにお金で引き止めても、給料が比較対象になって連鎖離職が起こる」と厳しく警鐘を鳴らした。



また、「賃上げで辞められない会社の共通点」として、①昇給の理由を説明し、成果・行動両面から評価する仕組みがあること、②上司との定期的な対話・不満のケアが制度化されていること、③明確な目標・成長の未来が見えること、の3点を挙げた。これらを実践している会社は「お金だけでなく、未来が見える“仕組み”が整備されている」と分析する。



さらに、こうした職場改革の入り口として「助成金活用」を提案。働き方改革推進支援助成金などを例示し、「助成金は生産性を上げ、定着率・満足度も高める、一石二鳥の投資。単純な賃上げより将来的な資金繰りも良くなり、骨太経営へと繋がる」と運用方法を説明した。



動画の締めくくりでは、「人は金額より納得感」「もし賃上げに頼った経営をしていたら、今日の3つのポイントをまず実行してみて」というアドバイスでまとめ。