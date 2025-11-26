【ムーミン】かわいすぎなキルティングバッグ♪ 『ESSE』2026年1月号特別付録
『ESSE』2026年1月号の特別付録にご注目♪ 冬らしさと大人可愛いのいいとこどどりの「ムーミン キルティングバッグ&チャームポーチ」、これは見逃せません！
☆可愛いムーミンのキルティングバッグのイメージなど（写真6点）＞＞＞
「丁寧に暮らすから毎日がハッピー！ 」をコンセプトに、暮らしに役立つ情報を発信する生活情報誌『ESSE』2026年1月号（2025年12月2日発売）に、「ムーミン キルティングバッグ&チャームポーチ」がつく特装版が登場する。
2026年1月号特装版の「ムーミン キルティングバッグ&チャームポーチ」は、波型のキルティングをほどこし、落ち着いた濃い目のグレーのカラーで、大人っぽい印象の高級感のあるキルティングバッグ。大きめのタグにはムーミンの姿が♪
A4サイズが入る大きめのつくりで、『ESSE』がすっぽり入るサイズ。PCや書類も入れられて、通勤バッグとしても使えます。持ち手が長いので、荷物が重くなっても肩かけすれば持ち運びも楽ちん。
付属のリトルミイのチャームには、鍵や硬貨を入れておくことができて小物を入れておくのにぴったり。
キルティングバッグにつけておけば、中に入れた小銭やリップを使いたいときにさっと取り出せて便利ですよ。
そして本誌では、「2026年は運のいい人になる!」 「スピード15分大掃除」 「松本若菜さんインタビュー」「ゲッターズ飯田さんの2026年開運占い」 「八木勇征さんインタビュー」など特集が盛りだくさん。
さらに、通常版と特装版のどちらにも別冊付録「ESSE神ラクベストレシピBOOK」が付属。
なお、通常版は別冊付録のみとなっているので注意してね。
（C）Moomin Characters（TM）
