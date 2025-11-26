村重杏奈、“高級食パン”が「すっごい大好き」テレビ見ながらパクパク1斤食べる
タレントの村重杏奈（27歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「ちゃちゃ入れマンデー」（関西テレビ）に出演。パンが大好きで、中でも「食パンが一番好き」と語った。
番組は今回、「関西のご当地チェーン店大調査SP」と題し、特定のエリアのみで絶大な人気を獲得している人気チェーン店を紹介。奈良のパン屋さんがVTRで紹介されたあと、「村重さんはパンとかは？」と振られたゲストの村重は「私、パン、大好きで。食パンが一番好きで」と語る。
そして「一時期、“高級食パン”ちょっと流行ったじゃないですか。あれがすっごい大好きで。切らずにちょっとずつ、こうやってテレビとか見ながら（つまんで食べる）」と話し、番組MCの東野幸治らから「抱えて食べんの！？」と驚きの声が上がった。
ちなみに、パクパクと食べていると「（1斤くらい）食べられちゃうんですよ！」とのこと。「食パンになると。大好きで」と“食パン愛”を語った。
