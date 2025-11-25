¤½¤ê¤ã²ñ¼Ò¤¬Íß¤·¤¬¤ë¤ï¤±¤À¡Ä¥Ï¥±¥ó¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¥·¥Ë¥¢¤¬¤â¤Ä±Ñ¸ìÎÏŽ¤¥¨¥¯¥»¥ëÇ½ÎÏ¤È¤â¤¦°ì¤Ä
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¼ã·îßº»Ò¡Ø¥ë¥Ý ²áÏ«¥·¥Ë¥¢¡¡¡Ö¹âÎðÏ«Æ¯¼Ô¡×¤Ï¤Ê¤¼·ãÁý¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»öÌ³¿¦¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¥·¥Ë¥¢¤¬µÞÁý
¥·¥Ë¥¢¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¸½¾ì¤Î¿Í¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥·¥Ë¥¢¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥·¥Ë¥¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¤É¤ó¤ÊËÜ²»¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ï«Æ¯¸½¾ì¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¥·¥Ë¥¢¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡£¥·¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
K¤µ¤ó¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë¤ÏÂç¼êÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡¢»öÌ³¿¦¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£K¤µ¤ó¤ÎÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ï¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ê¤É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖÇÉ¸¯Âç¼ê6¼Ò¤Î°ì¤Ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2000Ç¯Âå¤ËµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤¿ÇÉ¸¯¶È¡£2012Ç¯¤ËÇÉ¸¯Ë¡¤Î²þÀµ¤Ç¸·¤·¤¤À©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈËè(¤´¤È)¤ËÉôÊ¬Åª¤Ë¿Íºà¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¤âÂ¿¤¯¡¢Ì¤¤À¤Ë¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ»öÌ³¿¦¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¸À¤¨¤Ð¡¢20¡Á30Âå¤Î½÷À¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£K¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï45ºÐ¤Ç¡¢¤³¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬60ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤À¡£
¡Ö»ä¤¬¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿6Ç¯Á°¤Ï¡¢»ä¤ÎÃ´Åö¤¹¤ëÃæ¤Ë60ºÐ°Ê¾å¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇµÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¢£½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤òË¾¤à¥·¥Ë¥¢¤¬ÇÉ¸¯¶ÈÌ³¤ËÎ®Æþ
K¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³¤«¤éÀìÌç¿¦¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Íºà¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½130Ëü¿Í¡ÊÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÏÊ£¿ô¤ÎÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¿¶ÑÅÐÏ¿¿ô¤Ï3¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£¤³¤Î¤¦¤ÁK¤µ¤ó¤Ï¤ª¤è¤½100Ì¾¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤òÃ´Åö¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï60¡Á65ºÐ¤¬20Ì¾¤Û¤É¤¤¤ë¡£
ÃË½÷Èæ¤Ï3ÂÐ7¤Ç½÷À¤¬Â¿¤¤¡£K¤µ¤ó¤Ï¸ÜµÒ´ë¶È¤«¤é¤Î¿Íºà¾Ò²ð¤Î°ÍÍê¤ò¼õÉÕ¤·¡¢¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡¦ÁªÄê¡¦ÇÉ¸¯¡¢¤µ¤é¤ËÇÉ¸¯¸å¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»öÌ³¿¦¤Ç¥·¥Ë¥¢¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¤ÎÆ¯¤Êý¤¬¥·¥Ë¥¢¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥ÊÁ°¤ÎÇÉ¸¯¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¶Ð¤¬´ðËÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Ï½µ3¡Á4Æü½Ð¶Ð¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤âOK¤Ê´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î²ð¸î¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¡¢¼«¿È¤Î»ýÉÂ¤Ê¤É»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò´õË¾¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¤¬ÇÉ¸¯¤Ë»ÄÎ±¡¦Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
K¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤ä´±¸øÄ£¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢»öÌ³¤ä·ÐÍý¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶áÇ¯¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢»öÌ³¿¦¤Îµá¿Í¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤ë»öÌ³¿¦¤Îµá¿Í¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶²¤é¤¯Àµ¼Ò°÷¤Î»öÌ³¿¦¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢£ÇÉ¸¯¥·¥Ë¥¢¤Î»öÌ³¿¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤È¤Ï
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö»öÌ³¿¦¡×¤Ï¤É¤ó¤É¤óÈóÀµµ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¼ï¤È¤¤¤¨¤ë¡£»öÌ³¿¦¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈóÀµµ¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´õË¾¤¹¤ë½÷À¤ä¥·¥Ë¥¢¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¸Ï³é¤·¤Ê¤¤¤È¸ÛÍÑÂ¦¤«¤é¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
K¤µ¤ó¤ÎÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅÐÏ¿¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÇÉ¸¯Àè¤«¤é¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£¤ÏË¡Î§¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÉ¸¯Àè¤Î´ë¶È¤¬Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ç¿Í¤òº¹ÊÌ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤¬¡Ø20¡Á30Âå¤Î¿Í¤ò¡Ù¤Ê¤É¤È»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤âNG¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¹¥¥ë¤òµá¤á¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Û¤É¡¢¼ã¤¤¿Íºà¤òµá¤á¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ë¥·¥Ë¥¢¤ò¥´¥ê²¡¤·¤·¤Æ¤â¡¢µï¿´ÃÏ¤¬°¤¯¤Æ¥·¥Ë¥¢Â¦¤«¤é¼Âà¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¥·¥Ë¥¢¤Ï¥¹¥¥ë¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÇÉ¸¯¥·¥Ë¥¢¤Î»öÌ³¿¦¤È¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¥ë¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¾å¾ì´ë¶È¤Ø¾Ò²ð¤¹¤ë¿Íºà¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»öÌ³¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¼¡¤Î²ñ·×¶ÈÌ³¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Ä¹Ç¯·ÐÍý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤ÊÊý¡Ù¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢´±¸øÄ£¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¿Íºà¤ÏÁë¸ý¶ÈÌ³¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¿Í¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¸À¸ì²½¤·¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¤½¤·¤Æ¥·¥Ë¥¢ÇÉ¸¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î·Ð¸³¾å¡¢´ë¶È¤ÈÇÉ¸¯¥·¥Ë¥¢¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¡È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡É¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¤¤ÈÄ¹¤¯½¢¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ÎÇÉ¸¯¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î´ë¶È¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¸À¸ì²½¤·¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
³Î¤«¤Ë¥·¥Ë¥¢¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¿¦¾ì¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÁá¸ý¤Ç´Ê·é¤ËÍ×ÅÀ¤òÏÃ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¹çÍýÅª¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢»¨ÃÌ¤¬¾å¼ê¤¯¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÆüËÜ´ë¶È¸þ¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤è¤ê°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¤½¤·¤Æ°Õ³°¤À¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÆüËÜ´ë¶È¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ï¥¹¥¥ë¤ò½Å»ë¤·¡¢Ç¯Îð¤òµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£±Ñ¸ì¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢·ÐÍý¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¡¢Í×µá¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë³°»ñ·Ï¤ËÇÉ¸¯¤·¤¿¤¢¤ë60ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¢£ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ë¥·¥Ë¥¢¼Ò°÷¤¬Áý¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
»×¤ï¤Ì·ÐÎò¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¥·¥Ë¥¢¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÍý·ÏÂç³Ø¤Ç¸¦µæ¿¦¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿70ÂåÃËÀ¤¬¡¢¤È¤¢¤ë´ë¶È¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¸¦µæ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤»öÌ³¿¦¤òÇÉ¸¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ÎÃËÀ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤Ï¸¦µæ¿¦¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»ØÌ¾¤Ë´î¤ó¤Ç»öÌ³¿¦¤ÎÇÉ¸¯¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¿Íºà¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êµ©¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤òºÇÂç¸Â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¸À¸ì²½Ç½ÎÏ¤äÊ¬ÀÏÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹¬±¿¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥·¥Ë¥¢¼Ò°÷¤¬Áý¤¨¤ë¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÏÊ¿¶Ñ½¢¶ÈÇ¯¿ô¤¬1Ç¯ÄøÅÙ¡£¤·¤«¤·¥·¥Ë¥¢¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ïµá¿¦³èÆ°¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤¿¤á¡¢·ÀÌó´ü´ÖËþÎ»¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ã¤¤Êý¤Ï¡¢ÇÉ¸¯Àè¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¼¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤ÎÇÉ¸¯Àè¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢¡Ø¤³¤ÎÊý¤ÏÄ¹¤¯¶Ð¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¥´¥ê²¡¤·¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÄêÃå¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥·¥Ë¥¢¤Ïµ®½Å¤Ê¿Íºà¤Ç¤¹¡×
¢£¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢¤ÎÆÃÄ§
»öÌ³¿¦ÇÉ¸¯¤Î»þµë¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°ìÈÌ»öÌ³¤Ç¡¢¡Ê¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¡ËSUM´Ø¿ô¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢»þµë¤Ï1670±ß¡ÊÅìµþÅÔÆâ¤Î¾ì¹ç¡Ë¤¯¤é¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·´±¸øÄ£¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¤Ï¡¢Æþ»¥¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë»þµë¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È200±ß¤Û¤ÉÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
K¤µ¤ó¤¬º£Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÍÊÁ½Å»ë¡¢±Ñ¸ì¤ä·ÐÍý¤Ê¤É¤Î°ìÄê¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ëÊý¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ø¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤âÆ¯¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸¬µõ¤Ê¥·¥Ë¥¢¤ÏÍê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¥·¥Ë¥¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ø¤ÎÍ×µá¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¡Ø¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤¤¤¤¡Ù¡Ø»þµë1700±ß°Ê¾å¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¾ò·ï¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£´õË¾¼Ô¤ÎÂ¿¤¤»Å»ö¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»þ¤Ë¡ØÇ¯Îð¤Ç¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ù¤È¥´¥Í¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¥·¥Ë¥¢¤Î½¢³è¤Ï¼ÂÎÏ¼çµÁ¤ÎÀ¤³¦
³Î¤«¤Ë¥·¥Ë¥¢¤¬ÉÔºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬Ç¯Îð¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¥¹¥¥ë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¿ÍÊÁ¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÇ¯Îð¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¥ë¤ä¿Í´ÖÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ç¤â»Å»ö¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤½¤â¤½¤âÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áª¤Ð¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð»Å»ö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¥·¥Ó¥¢¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡£K¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥·¥Ë¥¢¤Î½¢¿¦³èÆ°¤Ï¼ÂÎÏ¼çµÁ¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¾åÉÊ¤Ê¸ýÄ´¤ÎK¤µ¤ó¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ö¥´¥ê²¡¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î»ö¾ð¤¬³À´Ö¸«(¤«¤¤¤Þ¤ß)¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¯Îð¤Çº¹ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤·Ï«Æ¯¼Ò²ñ¤«¤éÇ¯Îðº¹ÊÌ¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤í¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç¡¢ßõÎõ(¤·¤ì¤Ä)¤Ê¶¥Áè¼Ò²ñ¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£·Ð¸³¤È¥¹¥¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÍÊÁ¤ä·ò¹¯¤Þ¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤òËá¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¼ã·î ßº»Ò¡Ê¤ï¤«¤Ä¤¡¦¤ì¤¤¤³¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢NHK¹âÃÎÊüÁ÷¶É¡¦NHK¼óÅÔ·÷ÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÍ´ü¸ÛÍÑ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥«¥ëÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£·ëº§Âà¿¦¸å¤Ë¼«»¦Í½ËÉÃÄÂÎ¤ÎÅÅÏÃÁêÃÌ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò·Ð¸³¡£°é»ù¤Î¤«¤¿¤ï¤é¥¦¥§¥Ö¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼Ú¶â¶ì¤ä½ª³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£À¸³¶ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¡£¥®¥°¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤òÂÎ¸³Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉû¶È¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¼ã·î ßº»Ò¡Ë