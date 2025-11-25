¡ÚÌÂÏÇµÒ¡Û¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎJK¤Ë¡Ö¹ç¸°¡×¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¾ïÏ¢µÒ¡ª¡Èº§³è¡É¤È¾Î¤·¤¿°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
²È·×¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÇÆ¯¤¯½÷»Ò¹âÀ¸¡£ÌÀ¤ë¤¯»Å»ö¤ËÎå¤àÈà½÷¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¾ïÏ¢µÒ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£²¿¸Î¤«·ëº§Áê¼ê¤Ë¸«Äê¤á¤é¤ì¡¢¼¹Ù¹¤Ë¹ç¸°¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¡Ö¹ç¸°¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÎË½Áö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Instagram¤È¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥®¥Þ¥è¤µ¤ó(@negimayo3)¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Í¥®¤µ¤ó¤¬¹â¹»»þÂå¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¹ç¸°¤ª¤¸¤µ¤ó¡ÁÄã¥¹¤Úº§³èÃË¤Ë¥¿¥²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖÌµÃÎ¤ä½ã¿è¤µ¡×¤Ë¤Ä¤±¹þ¤àÂç¿Í¤Î°°Õ
¼«Ê¬¤ÎÇÜ°Ê¾åÇ¯Îð¤ÎÎ¥¤ì¤¿¾ïÏ¢µÒ¡Ö¸°Æ£¡×¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¡¢Éô²°¤Î¹ç¸°¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥Í¥®¤µ¤ó¤òÎø¿Í¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÌµÃÎ¤µ¤ä½ã¿è¤µ¤ËÉÕ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼«Ê¬¤â°¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¼þ¤ê¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»ä¤ÎÂÎ¸³¤òÌ¡²è¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢£¡ÖÅ°ÄìÅª¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¯¡×ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤â¡Ö·ù¤ï¤ìÌò¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸°Æ£¡£¥Þ¥è¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸°Æ£¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·ë¹½¤¤â¤¤Ç´Ãå¿ÆÉã¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ù¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë´ó¤»¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¸°Æ£¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¹â¹»À¸¤ÎÍÄ¤µ¡¦ÌµÃÎ¤µ¤òÍý²ò¤·ÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡£¡Ö»¿Èþ¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¯¤·¡¢°Å¤¤ÏÃ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥É¥¸¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¹ç¸°¡×¤ò¼Î¤Æ¤¿¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¡© ½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß
¸°Æ£¤Î¹ÔÆ°¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢ÂÔ¤ÁÉú¤»¤ä¼Ö¤Ç¤ÎÄÉÀ×¤Ê¤É¡¢¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤ëÎÎ°è¤Ë»ê¤ë¡£¥Í¥®¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÔ¤ÁÉú¤»¤µ¤ì¤ÆÆ»¤òºÉ¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Þ¥è¤µ¤ó¤â¡Ö¤·¤«¤âÅö¤¿¤ê²°¤À¤·¡¢ºÇ°¤À¤è¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
Êª¸ì¤Î¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ç¸°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥è¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤Ç¤â°ì½Ö¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤à¤â¤Î¤ò¡¢¹â¹»À¸¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥Í¥®¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤è¤êÇº¤ó¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¤¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Åö»ö¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Í¥®¤µ¤ó¤Ï¡Ö²È¤Î¸°¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÁÛÁü¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«ËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÀÚ¼Â¤Êº¤ÏÇ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
