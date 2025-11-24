ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø²ÐºÒ7ÆüÌÜ¡¡¤êºÒ¾ÚÌÀÈ¯¹Ô¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È»Ù±çÀ©ÅÙÀâÌÀ²ñ¡¡ÈòÆñ½ê¤Ë²¹ÀôÆþÍá»ÜÀß¤âÀßÃÖ
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ï7ÆüÌÜ¤Î24Æü¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÈïºÒ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¤Ê¤É¤ª¤è¤½170Åï¤¬¾Æ¼º¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ï¡¢È¯À¸¤«¤é7ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë24Æü¤â¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»Ô¤Ï½é¤á¤ÆÈïºÒ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤êºÒ¾ÚÌÀ¤ÎÈ¯¹Ô¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤äº£¸å¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤êºÒ¾ÚÌÀ¤Ï½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿À¤ÂÓ¤Ë¤Ï25Æü¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤ÏÄÃ²Ð¸å¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø±Ä½»Âð¤ä¼Ú¤ê¾å¤²½»Âð¤Ø¤ÎÆþµï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿½»Ì±¡Ë¡Ö¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢²È¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë½»¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ÎÄ¹°ú¤¯ÈòÆñÀ¸³è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢24Æü¡¢ÊÌÉÜ²¹Àô¤Î°ÜÆ°¼°¤ÎÆþÍá»ÜÀß¤¬ÈòÆñ½ê¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ªÅò¤ÏÊÌÉÜ»ÔÆâ¤Çµâ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿²¹Àô¿å11¥È¥ó¤Ç¡¢25Æü¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÌÉÜ»ÔËÉºÒ´íµ¡´ÉÍý²Ý¡¦ÃæÀ¾°êÉ×²ÝÄ¹¡Ë¡ÖÈòÆñ½êÀ¸³è¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â²¹Àô¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬°Â¤é¤²¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×
Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤«¤é25Æü¤Ç1½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¸½ºß¤âÇ®¸»¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÃ²Ð¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤ÏÄ¹´ü²½¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£