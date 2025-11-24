Anker¤Î¥Ý¥¿ÅÅ¡ÖSolix¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÂÅ¶¨¤Ê¤·¡£UPSµ¡Ç½¤âÊØÍø #Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¤äBBQ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄäÅÅ¤äºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤â¤Ê¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£ÂçÍÆÎÌ¤ÇÂ¿µ¡Ç½¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬1¤Ä¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÅ¸»¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¥µ¥¤¥º¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»È¤¤¤Å¤é¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Íß¤·¤¤µ¡Ç½¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤·¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ì¤Ï¡¢Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¡¢µ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¡¼¥ëÃæ¤Ç¤ªÆÀ¤Êº£¡¢¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Àè¹Ô¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤ò´Þ¤à2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë0»þ¤«¤é12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Ë¤«¤±¤ÆAmazon¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤ËÂçÍÆÎÌ¡£Ìó10Ç¯´Ö¤â»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ÖAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station¡×
¡ÖAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤Ï½Å¤µÌó11.3kg¡¢Ìó38.4cm¡ÊÉý¡Ë¡ß20.8cm¡Ê±ü¹Ô¤¡Ëx24.4cm¡Ê¹â¤µ¡Ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤ËÂçÍÆÎÌ¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤¹¡£
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¤ÎÄ¹¤µ¤È°ÂÁ´À¤Î¹â¤µ¤¬¶¯¤ß¤Î¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï1,024Wh¡Ê320,000mAh¡Ë¡£
ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¡ÖInfiniPowerÀß·×¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£4,000²ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï80%°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤Ç¤¡¢1Æü1²ó»È¤Ã¤Æ¤âÎô²½¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÌó10Ç¯´Ö¡Ê¢¨1¡Ë»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ê¢¨1¡§ÅÅÃÓÍÆÎÌ¤¬½é´üÍÆÎÌ¤Î80%¤Þ¤ÇÎô²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë²ó¿ô4,000²ó°Ê¾å¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¼÷Ì¿¤Ï50,000»þ´Ö¤ò¸Ø¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑÊýË¡¤ª¤è¤Ó´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢1Æü1²ó¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÌó10Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤êÀµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ë
¹ç·×10¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¤ÇÊ£¿ôµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£²ÈÅÅ¤âÆ°¤«¤»¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½ÐÎÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹
ACº¹¹þ¸ýx5¥Ý¡¼¥È¡¢USB-Cx3¥Ý¡¼¥È¡¢USB-Ax1¥Ý¡¼¥È¡¢¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥Èx1¤Ä¤È¹ç·×10¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¼«Âð¤Ë¤¢¤ë²ÈÅÅ¡¢ÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¤ä¥Ö¥í¥ï¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¹©¶ñ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£AC¤Î¹ç·×½ÐÎÏ¤Ï1,550W¤È¡¢Æ±»þ¤ËÊ£¿ôÂæ¤Î²ÈÅÅ¤ËµëÅÅ¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äDIY¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
ÄäÅÅ»þ¤ÏÌó10m/s¤Ç¼«Æ°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦UPSµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¡¢µÞ¤ËÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¡£»Å»ö¾ì¤ÎPC¤äWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÅ¸»°Ý»ý¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
µÞÂ®½¼ÅÅµ»½Ñ¡ÖHyperFlash¡×¤òÅëºÜ¡£Ä¶µÞÂ®½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢AC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤ÎÌó54Ê¬¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Î¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¢¨2¡§20¡î¤Î¥Æ¥¹¥È´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ëAnkerÄ´¤Ù¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇÄ¶µÞÂ®½¼ÅÅ¥â¡¼¥ÉÀßÄê»þ¡£ÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÌó60Ê¬¤Ç¤¹¡£³°µ¤²¹¤ä»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê½¼ÅÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
Anker¤ÎÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤éÄ¶µÞÂ®½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¤ÎÀßÄê¤ä¡¢½¼ÅÅ¡¦µëÅÅ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¡¢½¼ÅÅ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÄ´À°¤â²ÄÇ½¡£ÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¯¤Ê¤ëÌë¤äÁáÄ«¤Î´Ö¤Ë½¼ÅÅ¤·¡¢¹â¤¯¤Ê¤ëÃë´Ö¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ì¤ÐÀáÅÅ¤Ç¤¤Æ·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅÊýË¡¤âËÉÙ¤Ç¡¢¼Ö¤Î¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤ä¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤âOK¡£AC½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÍÆñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Â®¤¤¡¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡¦Ä¹¼÷Ì¿¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station¡×¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¤µ¤é¤ËÂçÍÆÎÌ¥â¥Ç¥ë¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡ÖAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÂçÍÆÎÌ¤Î2,048Wh¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢2,000WhÂÓ¤ÇÀ¤³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¡Ê¢¨3¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¡£¾®·¿¡¦ÂçÍÆÎÌ¡¦µ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨3¡§ÍÆÎÌ2,000WhÂÓ¤Î¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤ò½ü¤¯ÂÎÀÑ·×»»¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ê2025Ç¯9·î»þÅÀ AnkerÄ´¤Ù¡Ë¡Ë
AC¤ÎÄê³Ê½ÐÎÏ¤Ï¶Ã¤¤Î2,000W¡£²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤è¤ê¤â¹â½ÐÎÏ¤Ç¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ë3¡Á5¿Í¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÌó2¡Á3Æü´Ö¡Ê¢¨4¡Ë¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨4¡§3¿Í²ÈÂ²¤ÇÈïºÒ»þ¤ËºÇÄã¸Â¤Î²ÈÅÅ¤Î¤ß¤Ç1ÆüÌó700WhÁ°¸å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡Ë
ACº¹¹þ¸ýx4¥Ý¡¼¥È¡¢USB-Cx3¥Ý¡¼¥È¡¢USB-Ax1¥Ý¡¼¥È¡¢¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥Èx1¤Ä¤È½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¿ô¤Ï¹ç·×9¤Ä¡£AC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ®¡Ê¢¨4¡Ë¡¢Ìó99Ê¬¤È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤«¤é¤â½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨4¡§ÍÆÎÌ2,000WhÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÎÌ20kgÌ¤Ëþ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£ AC½¼ÅÅ¤Î¤ß¤Ç¤Î½¼ÅÅ»þ´Ö¤Ë´ð¤Å¤¯¡£³°µ¤²¹¤ä»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê½¼ÅÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(2025Ç¯9·î»þÅÀ AnkerÄ´¤Ù)¡Ë
BMS¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢DC¤«¤éAC¤Ø¤ÎÊÑ´¹¥í¥¹¤òºï¸º¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÅÅÎÏÊÑ´¹¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¡£Ìó90cm¤Î¹â¤µ¤«¤é¤ÎÍî²¼¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¹âÂÑµ×ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤·¡¢°ÂÁ´À¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ10Ç¯°Ê¾å¡Ê¢¨5¡Ë°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ê¢¨5¡§ÅÅÃÓÍÆÎÌ¤¬½é´üÍÆÎÌ¤Î80%¤Þ¤ÇÎô²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë²ó¿ô4,000²ó°Ê¾å¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¼÷Ì¿¤Ï50,000»þ´Ö¤ò¸Ø¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑÊýË¡¤ª¤è¤Ó´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢1Æü1²ó¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÌó10Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤êÀµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ë
ËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤ËÀß¤±¤¿¥À¥Ö¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î±¿ÈÂ¤ä¼ÖÆâ¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤â¥é¥¯¥é¥¯¤Ç¤¹¡£
Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ê¤ÉÂç¿Í¿ô¤Î½¼ÅÅ¤ò°ì¤Ä¤ÇÃ´¤¦Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡£°ì²È¤Ë°ìÂæÍß¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢À¸³è¤Ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Image,Source:Amazon.co.jp
¶¨ÎÏ¡§¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò