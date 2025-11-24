¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡áÃÙ¤¤¡×¤Ï¤â¤¦²áµî¤ÎÏÃ¡£Belkin¤ÎQi2 25W¤¬Â®¤¤ #Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤ÉÊØÍø¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë½¼ÅÅ´ï¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢½¼ÅÅ¤¹¤ëÅÙ¤ËËè²ó¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÈ´¤º¹¤·¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¤ÈÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½¼ÅÅ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ä¡×¤ÈÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤ó¤Ê½¼ÅÅÃÙ¤¤ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Belkin¡Ê¥Ù¥ë¥¥ó¡Ë¤Î¡ÖUltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock with Qi2 25W¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖµÞÂ®½¼ÅÅ¡×¡ÖÊ£¿ôÂæ¤ÎÆ±»þ½¼ÅÅ¡×¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡ÖÈ¯Ç®ÂÐºöËüÁ´¡×¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿Belkin¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë0»þ¤«¤é11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤È¡¢11·î24Æü¡Ê·î¡Ë0»þ¤«¤é12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤ÎÎ¾Êý¤Î´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ê¤Î¤ËºÇÂç25W½ÐÎÏ¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£ È¯Ç®ÂÐºö¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç°ÂÁ´¤Ë½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è
iPhone¤äAirPods¡¢Apple Watch¤ò3ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡¢Belkin¡Ê¥Ù¥ë¥¥ó¡Ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡ÖUltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock with Qi2 25W¡×¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅÉô¤ÏÄ¶¹âÂ®¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¬³Ê¡ÖQi2 25W¡×¤ËÂÐ±þ¡£
½¾Íè¤ÎQi2¤Ç¤ÏºÇÂç15W½ÐÎÏ¤¬¸Â³¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÎÏ¤¬25W¤Ë¸þ¾å¤·¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤è¤êÂçÉý¤ËÂ®¤¯½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÈ¯Ç®¤òËÉ¤°ÆÈ¼«¤ÎChillBoost ActiveÎäµÑµ»½Ñ¤òÅëºÜ¡£²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë´Æ»ë¤·¡¢½ÐÎÏ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÄ´À°¤·¤Æ²áÇ®¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
Ä¶ÀÅ²»¥Õ¥¡¥ó¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÇ®¤·¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ê½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½¡£ÄÌ¾ï¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ç¤ÏÌó29Ê¬¤«¤«¤Ã¤ÆiPhone 16 Pro¤¬50%¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ì¤Ð4Ê¬´ÖÃ»½Ì¤ÎÌó25Ê¬¤Ç50%¤Ë¡£Ë»¤·¤¤¸½Âå¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
Apple Watch¤âÌó30Ê¬¤Ç80%¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¡£ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÈ´¤º¹¤·¤¬ÉÔÍ×¤ÊÅÀ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤·¤¬¤Á¤Ê½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£
Ä¶¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç°ÂÄê´¶È´·²¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤Ï¼«Í³¼«ºß¤À¤«¤é½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éÆ°²è»ëÄ°¤âOK
½¼ÅÅÉô¤Ë¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¤Å¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È¸ÇÄê¡£°ÌÃÖ¥º¥ì¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡Ö½¼ÅÅ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Î¼§ÎÏ¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íî²¼¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬ÀÜÃÏ¤¹¤ëÌÌ¤Ë¤Ï½ý¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥á¥¿¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¤è¡£
½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¿åÊ¿¾õÂÖ¤«¤é90¡ë¶á¤¯·¹¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤ä¤¹¤¤³ÑÅÙ¤ËÄ´À°¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£360¡ë²óÅ¾¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Ä¸þ¤¤â²£¸þ¤¤â¼«Í³¼«ºß¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÖ¿®¤·¤¿¤ê¡¢Æ°²è»ëÄ°¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÅÚÂæÉôÊ¬¤Ï½Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¹½Â¤¤Ç3ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Æ¤âÅÝ¤ì¤Ê¤¤°ÂÄê´¶¤Î¹â¤µ¤âÆÃÄ¹¡£´Ì¥¸¥å¡¼¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É²£¤Î¥µ¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖQi2 25W¡×ÂÐ±þ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð³°½ÐÀè¤Î½¼ÅÅ¤â¥é¥¯¥é¥¯
Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÎ¹¹Ô¡¢½ÐÄ¥¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½Å¤µ¤ï¤º¤«162g¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡ÖUltraCharge 2-in-1 Foldable Magnetic Charger with Qi2 25W¡×¡£
¡ÖQi2 25W¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ê¤¬¤éºÇÂç25W½ÐÎÏ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òµÞÂ®½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÉô¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¡¢iPhone¡¢Airpods¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
USB-C¥Ý¡¼¥ÈÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Ð½¼ÅÅ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤¦1¤ÄÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖUltraCharge 3-in-1 Foldable Magnetic Charger with Qi2 25W¡×¤Ï¡¢190g¤È·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ë3ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£½¼ÅÅ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ËèÆü»È¤¦¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Belkin¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤·¤è¤¦¡ª
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: Amazon.co.jp
¶¨ÎÏ¡§¥Ù¥ë¥¥ó³ô¼°²ñ¼Ò