トロサールで先制→エゼ！エゼ！エゼ！トッテナムはリシャルリソンの超絶弾で１点を返すのが精一杯…首位アーセナルが宿敵を４発粉砕
現地11月23日に開催されたプレミアリーグ第12節で、首位のアーセナルと高井幸大が所属する８位のトッテナムが前者のホームで激突。怪我を乗り越え、ついに練習に合流した高井はベンチ外で、新天地デビューはお預けとなった。
キックオフ直後の３分、アーセナルがいきなりビッグチャンスを創出する。ライスがペナルティエリア内でボレーシュートを放つが、コースが甘く、GKヴィカーリオにセーブされる。
序盤から押し込むホームチームは36分に先制に成功。メリーノのパスをエリア内で受けたトロサールが、反転から上手く左足で流し込んだ。
さらに41分、エゼが強烈なシュートを叩き込み、あっという間にリードを広げる。
後半に入ってもアーセナルの勢いは止まらない。ハーフタイム明けの直後の46分にエゼが今度は左足で打ち抜き、３−０にする。
厳しい展開になったトッテナムは、55分にショートカウンターを発動。リシャルリソンが敵陣中央からロングシュートを放つと、前に出ていたGKラヤの頭上を越えてゴールに吸い込まれ、ようやく１点を返す。
ただ、首位を走るチームは流れを決して引き渡さず。76分に絶好調の10番エゼが右足で鮮やかにゴールネットを揺らし、プロキャリア初のハットトリックを達成した。
このまま４−１でタイムアップの笛が吹かれた。アルテタ体制７年目で、2003-04シーズン以来のリーグ制覇を目指すアーセナルが、宿敵を粉砕。伝統のノースロンドンダービーを圧勝で制した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足で！左足で！アーセナル10番エゼのレべチなゴール
