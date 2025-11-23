Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬´íµ¡¤ò·Ù¹ð¡ª¥¹¥Æ¥ë¥¹ÁýÀÇ¤Îæ«¡ØÍèÇ¯¤Ë¿·¤¿¤ÊÁýÀÇ°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¡©¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤Èº£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù
Æ°²èËÁÆ¬¡¢¿û¸¶»á¤Ï¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬¼Â¤ÏËÜÅö¤ËÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ç°Õ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¼Â¼Á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â2·îÍ½Äê¤Ç¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯¤âÇò»æ¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö12·îËöÇÑ»ß¡×ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÊóÆ»¤Î°õ¾ÝÁàºî¡£¤¿¤À¤Î±³¤Ä¤¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â1974Ç¯¤Ë°ì»þÅªÁ¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬¡Ö51Ç¯´Ö¤âÂ³¤¤¤Æ¡¢¹±µ×Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿û¸¶»á¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ö»ÃÄê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£°ì»þÅª¤Ê¤Ï¤º¤¬50Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈéÆù¤â¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¸ºÀÇ¤Ë¤è¤ë½îÌ±¤Î²¸·Ã¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÌ±¤Ê¤éÇ¯´Ö7,000～8,000±ß¡¢ÃÏÊý¤Î¿Í¤Ê¤é1Ëü±ß¶¯¡£¼Ö¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ê¤éÇ¯´Ö3Ëü±ß¤Û¤É¤ªÆÀ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿û¸¶»á¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡ÖÍ¿ÅÞ¤Ï"ºâ¸»¤¬¸º¤ë"¤«¤é¤È¡¢ÊÌÌ¾ÌÜ¤ÇÁýÀÇ¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²¼¤¬¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
º£¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁýÀÇ°Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁö¹Ôµ÷Î¥²ÝÀÇ¡×¡ÖCO2ÇÓ½Ð²ÝÀÇ¡×¡Ö¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ¤Î¶¯²½¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¸ºÀÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÁýÀÇ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê¤ä¤ë¡£¥¹¥Æ¥ë¥¹ÁýÀÇ¡×¤ÈÊ°¤ë¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È¹ñÌ±¤Ø¤Î·Ù²ü¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¤Î¡Ö¥Õ¥§¥éー¥ê¤ä¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤Þ¤Ç°Â¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö95%°Ê¾å¤Ï½îÌ±¤Î¼Ö¡£ÉÙÍµÁØ¤À¤±¤òÎã¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ½îÌ±´¶³Ð¤«¤é¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ã¤·¤¯ÈãÈ½¤¹¤ë¡£¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸³èÈñ¤Î¤¿¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¶â¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
½ªÈ×¤Ç¤Ï¡ÖµîÇ¯¤âÇò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£·ë¶É¡¢ºâ¸»¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ"¼¡¤Îºâ¸»"¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡×¡Ö°ìÅÙÄ§¼ý¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¸º¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬À¯ÉÜ¡¦ºâÌ³¾Ê¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤ÎÆó½Å²ÝÀÇ¤ä·ÚÌýÀÇ¤Ø¤Î²ÝÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¤â¾ÃÈñÀÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¿·¤¿¤Ê¸«Ä¾¤·¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¿û¸¶»á¤Ï¡¢¡ÖÁýÀÇ¤òËÉ¤®¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤¬"¸ºÀÇ¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤"¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢´±Î½¤äÀ¯¼£²È¤Ë¤âÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ØÎÏ¶¯¤¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢ÀÇÀ©²þ³×¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
