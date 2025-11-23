¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óvs¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¡Û(¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 6-2(Á°È¾2-2)¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ð]¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë(22Ê¬)¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º2(45Ê¬+2¡¢84Ê¬)¡¢¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î(55Ê¬)¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó(60Ê¬)¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó(78Ê¬)
[¥Õ]ÎëÌÚÍ£¿Í(12Ê¬)¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó(17Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ð]¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á(40Ê¬)
