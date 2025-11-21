¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤ÊÃæ¹ñ¤ÎË½µÔ¤ËÂÐ¤·°ì´Ý¤Ç¡×¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢¶ÛÄ¥´¶¹â¤Þ¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤ËÊª¿½¤¹¤â³ä¤ì¤ë»¿ÈÝ
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¿È¯¤ò¶¯¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤³¤È¥Ç¥ô¥£¡¦¥¹¥«¥ë¥Î»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÎ¾¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤Ë¸ÀµÚ¡£X¾å¤Ç»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¡¢11·î20Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡ÔÍýÉÔ¿Ô¤ÊÃæ¹ñ¤ÎË½µÔ¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤è°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Õ¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÔÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÂ¿¾¯±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÇ¦ÂÑ ¿ÉÊú Â¾¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤¹ÃÎ·Ã¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¿Í¤è¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½±ÑÃÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁíÎÏ¤ÇÀï¤¨¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¡Õ¤È¡¢·ÐºÑ³¦¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¹ñÌ±¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÔÆüËÜÂç¹¥¤¤ÇÅê»ñ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÊý¡¹¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ì¤Ê¤¯¤Æº¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿Êý¤Ç¤Ï¡Õ¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Î¡ÈÍ¦¤Þ¤·¤¤¡É¥Ý¥¹¥È¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤ËÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤òÃ¦µÑ¡£À¤³¦¤ÎÃæ¹ñÎ¥¤ì¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Õ
¡¡¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÂ¿¾¯±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÇ¦ÂÑ ¿ÉÊú¡×½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï¡¢»ñ»º¤Î¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÉÙÍµÁØ¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£¤´¼«Ê¬¤Î¼ÜÅÙ¤ÇÀ¯ºâ³¦¤òÀú¤é¤ì¤ë¤È½îÌ±¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡ÔÀï¤¦¡©¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂç»ö¤Ê¤ªÂ¹·¯¤«¤é¤É¤¦¤¾¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Î¡ØÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ×¿Í¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯9·î24Æü¤Ë¡ØÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤¿É×¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¤«¤é¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£É×¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ô¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê¢¨Åö»þ¡Ë¤Î¡Ö²þ·û¤È¹ñËÉ¡×¤Î»×ÁÛ¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡£9¾ò²þÀµ¤ÏµÞ¤°¤Ù¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡Õ¤È¡¢²þ·ûÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ô¹ñÎÏ¤ÏÍî¤Á¡¢¹ñÅÚ¤â´ë¶È¤â¤É¤ó¤É¤óÃæ¹ñ¿Í¤ËÇã¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬3¿Í¤è¤ì¤Ð2¿Í¤Ï60ºÐ°Ê¾å¡¢²ÐÁò¾ì¤Î8³ä¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡£¾¯»Ò²½¤Ï¿Ê¤ß¡¢30Ç¯¸å¤ÎÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶²¤í¤·¤¤¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ØÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÙÈ¯¸À¤Ï¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢É×¿Í¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ïµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î°ìÏ¢¤Î¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶¦»ºÅÞ¾åÁØÉô¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¡ÈÄ©È¯¡É¤Ë¾è¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ÈÎä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ÈÆ±¤¸¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«µ¿¤ï¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Çä¤ê¸ÀÍÕ¤ËÇã¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£