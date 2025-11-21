¡Ö»Â¼ó¡×¥Ý¥¹¥È¤Î°úÍÑµ»ö¤á¤°¤ê¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È½¤Àµ¡×ÁûÆ°¡¡µ»ö¹¹¿·¤ÏÁíÎÎ»öÅê¹ÆÁ°¡¢Ä«Æü¡ÖÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Îé·õ¡Ê¥»¥Ä¡¦¥±¥ó¡ËÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬¡Ö±ø¤¤¼ó¡×¤ò»Â¤ë¤ÈX¤Ç°ì»þÅê¹Æ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎXÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÄ«ÆüÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ§Äê¤Ê¤éÉðÎÏ¹Ô»È¤â¡×¤È¤Îµ»ö¸«½Ð¤·¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤ò»É·ã¤·¤¿¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Î°ìÉô¤ÇÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤Îµ»ö¤Ï¡¢¸å¤Ë¸«½Ð¤·¤Ê¤É¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÁíÎÎ»öÅê¹ÆÁ°¤Ë¡ÖÄ«´©»æÌÌ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÔ½¸¡×¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¸«½Ð¤·¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁíÎÎ»öÅê¹Æ¤Ï8Æü¿¼Ìë¡¢7ÆüÌë¤Ë¤Ï¡ÖÇ§Äê¤Ê¤éÉðÎÏ¹Ô»È¤â¡×¢ª¡ÖÉðÎÏ¹¶·â¤ÎÈ¯À¸»þ¡×
ÁíÎÎ»ö¤¬2025Ç¯11·î8Æü¿¼Ìë¤ËX¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¸å¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¡¢¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤ò»ö¼Â¾åÄä»ß¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÂçÎÌ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¥Û¥¿¥Æ¤ÎÍ¢½Ð¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áû¤®¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍÁê¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢19Æü¤´¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁíÎÎ»ö¤¬Åê¹Æ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿Ä«Æü¤Îµ»ö¤¬Ãæ¹ñ¤Î²á¾êÈ¿±þ¤òÀ¸¤ó¤À¸µ¶§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤ÎÈãÈ½¤¬X¤Î°ìÉô¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÁíÎÎ»ö¤¬°úÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁê¡¢ÂæÏÑÍ»ö¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡Ù Ç§Äê¤Ê¤éÉðÎÏ¹Ô»È¤â¡×¤È7ÆüÉÕµ»ö¤Î¸«½Ð¤·¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ëÂ®ÊóÀÊ¤ÎXÅê¹Æ¤À¡£
¤½¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëµ»ö¤Î¸«½Ð¤·ÉôÊ¬¤Ï¡¢21Æü18»þ¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖÇ§Äê¤Ê¤éÉðÎÏ¹Ô»È¤â¡×¤«¤é¡ÖÉðÎÏ¹¶·â¤ÎÈ¯À¸»þ¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤ÎÍúÎò¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åö½éµ»ö¤¬6»þ´Ö¸å¤Î7ÆüÌë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢µ»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÑ¹¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Åö½é¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤ÎÅúÊÛ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Î³¤¾åÉõº¿¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤òÇ§Äê¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É½¸½¤Î°ìÉô¤¬ºï¤é¤ì¤¿¤ê²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹¹¿·¸å¤Ï¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¡Ö¹â»Ô»á¤ÎÅúÊÛ¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¤Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«±ÒÂâ¤¬ÊÆ·³¤È¤È¤â¤ËÉðÎÏ¹Ô»È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ»ö¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈãÈ½¤â´Þ¤á¤ÆÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁíÎÎ»ö¤ÎÅê¹Æ¡¢µ»öÊÑ¹¹¸å¤Î¡Ö11·î8ÆüÌë¤Î¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¡×
Ãæ¹ñ¤ÎÁíÎÎ»ö¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ëÁ°¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¡¢Ä«Æü¤ÎXÅê¹Æ¤Ë¤â¤¢¤ë¡ÖÇ§Äê¤Ê¤éÉðÎÏ¹Ô»È¤â¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤í¡×¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¤µ¤ó¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ëÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¯µ»ö¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤·¤ì¤Ã¤ÈÄûÀµ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä«Æü¤Îµ»ö¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤ÎÁ°¸å¤Ç¡ÖÉðÎÏ¹Ô»È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¡×¤Ë¿¨¤ì¤¿ÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÇ§Äê¤Ê¤éÉðÎÏ¹Ô»È¤â¡×¤ÎÉ½¸½¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¡ÖÄ«Æü¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤É¤Ã¤Á¤âÀµ¤·¤¤¡×¡ÖÃæ¹ñ¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÅúÊÛ¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¡¢Åö½é¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄà¤êµ¤Ì£¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¾ïÅå¼êÃÊ¡×¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î¹ÊóÉô¤Ï11·î21Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£
7Æü15»þ57Ê¬¤ËÇÛ¿®¤·¤¿Åö½é¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸í¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Ë´ð¤Å¤¯ÉðÎÏ¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Î¡Ø¹â»Ô¼óÁê¡¢ÂæÏÑÍ»ö¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡× Ç§Äê¤Ê¤éÉðÎÏ¹Ô»È¤â¡Ù¤È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Î¸«½Ð¤·¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
ÊÑ¹¹¸å¤Îµ»ö¤Ï¡¢µ»öËÜÊ¸¤È¸«½Ð¤·¤òÆ±Æü21»þ58Ê¬¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¸«½Ð¤·¤Ë¡Ø¤Ê¤ê¤¦¤ë¡Ù¤È¡ØÇ§Äê¤Ê¤é¡Ù¤È¤¤¤¦²¾Äê¤ÎÉ½¸½¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤ËÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¹â»Ô¼óÁê¡¢ÂæÏÑÍ»ö¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡× ÉðÎÏ¹¶·â¤ÎÈ¯À¸»þ¡Ù¤È¸«½Ð¤·¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¤ÎÄ«´©»æÌÌ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÔ½¸ºî¶È¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤â¤¢¤ï¤»¤Æµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤ä¸«½Ð¤·¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÁíÎÎ»ö¤ÎÅê¹Æ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡ÖÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤´»ØÅ¦¤ÎÅê¹Æ¤Ï11·î8ÆüÌë¤Î¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´Ö¤ÎÁ°¸å´Ø·¸¤«¤é¤â¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¸«½Ð¤·¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(J-CASTニュース編集部　野口博之)