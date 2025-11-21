ファミリーマートにて、“大人の芳醇ラム”を主役に、濃厚な香りにこだわった「ラムレーズン」フェアを開催。

「ラムレーズン」の味わいのデザートや焼き菓子、パン、菓子、サンドイッチ、アイスなど全11種類が展開されます☆

ファミリーマート「ラムレーズン」フェア

発売日：2025年11月25日（火）※商品によって発売地域が異なります

販売店舗：全国のファミリーマート約16,400店

その芳醇な香りとリッチな味わいから、スイーツのフレーバーとして根強い人気を誇る「ラムレーズン」

特に寒くなる季節には、ラムレーズンを使ったチョコやアイスなどが並びます。

ファミリーマートは、この「大人の味わい」として長く愛されるラムレーズンに注目し、デザートから、手軽に楽しめる焼き菓子、パン、アイスまで幅広いラインナップを取り揃え、ラムレーズン好きの期待に応える初の「ラムレーズン」フェアを実施。

濃厚で香り高いラムレーズンを使ったスイーツは、一日の終わりのリラックスタイムや、仕事や家事の合間の「ちょっと贅沢な」ひとときにぴったりです。

タルトやバスクチーズケーキは食後のデザートとして、クッキーやパウンドケーキは温かいコーヒーと共に、サンドイッチは手軽なご褒美としてなど、さまざまなシーンで楽しめます☆

大人のラムレーズンタルト

価格：288円(税込)

洋酒のきいたラムレーズンを、タルトの中だけでなくクリームの上のトッピングにも使用した「大人のラムレーズンタルト」

クリームにもラムレーズンを混ぜ込んだ、贅沢なタルトです。

※洋酒使用（アルコール分0.5％）

ラムレーズンバスクチーズケーキ

価格：298円(税込)

香り豊かなラムレーズンを入れた「ラムレーズンバスクチーズケーキ」

香ばしさとほろ苦さも一緒に堪能できるチーズケーキです。

※洋酒使用（アルコール分0.7％）

トロバタ ラムレーズンサンド

価格：278円(税込)

サクほろ食感のクッキーを使用した「トロバタ ラムレーズンサンド」

北海道クリームチーズを使用したキャラメルバタークリームとラムレーズンをサンドしたデザートです。

※洋酒使用(アルコール分0.5％)

ラムレーズンパウンドケーキ

価格：198円(税込)

ラム酒を効かせた「ラムレーズンパウンドケーキ」

パウンドケーキに、たっぷりのラムレーズンを加えているのもポイントです。

※洋酒使用（アルコール分1.9％）

とろけるラムレーズンクッキー

価格：150円(税込)

ホワイトチョコを使用したなめらか食感のクッキーを使った「とろけるラムレーズンクッキー」

クッキーの中にはラム酒が効いたレーズンが練りこまれています。

※洋酒使用（アルコール分1.4％）

ラムレーズンバターメロンパン

価格：190円(税込) ※沖縄県では仕様と価格が異なります

バタービスケット生地をかぶせたメロンパン「ラムレーズンバターメロンパン」

メロンパンには、ラムレーズンバタークリームが挟んであります。

※洋酒使用（アルコール分0.6％）

ラムレーズンショコラフランス

価格：180円(税込)

※沖縄県では仕様と価格が異なります

※北海道では一部仕様が異なります

チョコフランスパン生地にラムレーズンクリームをサンドした「ラムレーズンショコラフランス」

洋酒の香りがふわっと漂う、大人の味わいなショコラフランスです。

※洋酒使用（アルコール分0.7％）

ラムレーズンクランチ

価格：230円(税込)

ラムレーズンとホワイトクッキーをラム酒の入ったホワイトチョコで固めた「ラムレーズンクランチ」

ザクザク食感とラム酒の味わいが楽しめるお菓子です。

※洋酒使用（アルコール分1.0％未満）

※粉末ラム酒使用

※環境に配慮し、パッケージフィルムにバイオマスプラスチックを一部使用しています

ラムレーズンチョコ

価格：248円(税込)

大人の味わいが堪能できる「ラムレーズンチョコ」

芳醇な香りの洋酒漬けラムレーズンを、フルーティーでほのかなラム感のあるビターチョコレートでコーティングしています。

※洋酒使用（アルコール分0.6％未満）

ラムレーズンホイップサンド

価格：398円(税込)

ラム酒がしっかりと香る「ラムレーズンホイップサンド」

ラムレーズンとホイップクリームを組み合わせたホイップサンドです。

※洋酒使用（アルコール分0.5％未満）

たっぷりラムレーズン

価格：270円(税込)

「たっぷりラムレーズン」は、贅沢にレーズンをたっぷりまるごと入れたラムレーズンアイス。

パンチのあるラム酒の味わいとまるごとレーズンのじゅわっとした食感が楽しめます。

※洋酒使用（アルコール分0.9％）

濃厚な香りにこだわった、“大人の芳醇ラム”が主役のスイーツや焼き菓子。

ファミリーマートにて2025年11月25日より開催される「ラムレーズン」フェアの紹介でした☆

※アルコールが含まれているため、20歳未満の方、妊婦、授乳期の方、運転される方などはお控えください

