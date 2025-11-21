4歳娘「おなかで練習してた」突然判明→胎動が痛かった理由に2万いいね「どうりで…」「うちも絶対これ」【ママリ】

胎動が痛かった理由、4歳娘が明かす→「おなかの中で練習してた」衝撃告白に2.9万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

新町糸(@kaogakyutai)さんの投稿した、娘さんとの絵日記です。ある日、4歳の娘・タマさんが両足で「どんっどんっ」と激しく飛び跳ねているのを見かけ、何をしていたのか尋ねたところ、衝撃の答えが返ってきました。

どうりで痛かったわけだ。

漫画では、娘さんが「これママのおなかの中で練習してたんだよ！」と衝撃の告白！あの激しかった胎動の正体が、まさかジャンプの練習だったとは…。妊娠中の痛みの記憶と目の前の光景が繋がり、お母さんが「どうりで痛かったわけだ」と納得する表情が、なんとも言えず笑いを誘います。



この投稿には2.9万件を超える「いいね」が集まり、「うちも絶対これだ…」「どうりで…。(リアルタイムで味わいながら)」「練習w」「『グフッ…！赤子よ…いいキックだ…』ってなったの思い出した」といった、共感のコメントも寄せられていました。



目の前で娘さんが見せている光景が、かつておなかの中で行われていたと思うと、「母は強し…」と改めて感じてしまいますね。子育ての大変さと面白さがユーモアたっぷりに表現された、素敵な漫画でした！

まさかの登園姿が尊い…！兄のランドセルに憧れる2歳児に13万いいね

いちご(@ichigo7373)さんの投稿です。保育園に通っている2歳の娘さん。小学生のお兄ちゃんが、毎朝ランドセルを背負って登校する姿に憧れているようで、ある朝こんなかわいい姿が…。ご覧ください。

兄のランドセルに憧れてパンどろぼうリュックで保育園に登園する２歳可愛い🫶🫶🫶

パンどろぼうリュックが大きく見えるところが、何とも愛らしいですね。ランドセルを背負ってかっこよく登校していくお兄ちゃん。その後ろ姿を憧れの眼差しで見つめ、パンどろぼうリュックを背負う2歳の妹。なんとも悶絶級のかわいさです。



この投稿には「めっちゃ可愛いですね 娘にもこんな時あったなぁ」「かわいい！仲良し兄妹ですね」といったリプライがついていました。兄妹愛を感じられ、心がほっこりする投稿でした。

3歳が食事で悩み？「大きくなっちゃう」発言の理由に8万いいね

いちご/3歳🎀←登園渋り完了。将来の夢は海賊。(@ichigo_SandM)さんの投稿です。子どもの成長は、親にとって何よりの幸福です。一方で、身体が大きくなると、重たくなって抱っこをすることも一苦労でしょう。しかし、わが子を抱っこできるのはほんの一時だと思うと、さみしくもあります。



投稿者さんも、育児を幸せに思うママの一人。ある日、食欲のないわが子が心配になりますが…？

夕飯の時、娘が少し思い詰めたような顔で、少し食べた後にお箸を置いて、「…ごちしょーさま」と言うので、「どうした？具合悪い？」と聞いたら、

「大きくなっちゃうから…」

と。

いやいや！太る心配は早すぎるでしょ！😆と笑い飛ばしたら、娘は泣きそうな顔。



「だってママ…。これ以上大きくなったら、抱っこできなくなるねぇって言ってたから。娘ちゃん…まだ抱っこがしたいの。じゅっとじゅっと、起きても、保育園も、おむかえも、ごはんも、おふろも、じゅーっとママと一緒がいいの。ママと抱っこがいいの…」

だそうです泣いた。



ママだってずーーーっと一緒がいいよ！！😭

でもご飯は食べよ！？

いつまでも抱っこをしてほしいから、大きくなりたくないと言い出した娘さんは、とてもかわいらしいですよね。親としてはしっかりご飯を食べてスクスクと成長をしてほしいですが、お子さんの純粋な気持ちを知って、愛おしくてたまらなくなったことでしょう。



この投稿に「しっかり食べて、元気に大きくなってね」「何歳でも抱きしめてあげる！」などのリプライが寄せられました。仲良し親子のエピソードに、胸が温まる投稿でした。

