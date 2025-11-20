¡ãÈó¾ï¼±¤Ê¥Ò¥È¡©¡ä¤ªÅÚ»º¤Î¤ª²Û»Ò¤¬ÌÂÏÇ¡ª¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤ä¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä¤Ç¤âÃÇ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿É¤¤
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤«¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤äÃçÎÉ¤·¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ê¤É¤ËÇã¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤ªÅÚ»º¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤¿Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡¡Î¢¤ÎÀ®Ê¬¤ò¸«¤ë¤È¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤äÌý¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÆÍÁ³¤À¤«¤é¡¢ÃÇ¤ë¤³¤È¤â¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ä¥é¥¤¡Ù
µ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤è¤Í
¡ØËÜÅö¤Ë¤ª²Û»Ò¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÂÏÇ¡Ù
¡Ø¤ªÅÚ»º¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¤ªÊÖ¤·¤¬ÌÌÅÝ¡£¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤¤¤±¤É¼þ°Ï¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¿å¤òº¹¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ªÊÖ¤·¤ò¤»¤Í¤Ð¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉéÃ´¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÂÏÇ¤È¤Þ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¤ªÅÚ»º¤òÅÏ¤¹Î©¾ì¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡¤«¤éÇÛ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡Ù
¡Ø¥Ï¥Ã¥¥êÃÇ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤ËÌÂÏÇ¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Èá¤·¤¤¤ï¡Ù
¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤òÅÏ¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤¿Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Æ¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÅÚ»º¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤ä¸Ä¿ô¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÎ¹Àè¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤ªÅÚ»º¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é²ò·è¤¹¤ë¤è¡ª¡Ù
¡Ø»ä¤ÏÇÛ¤ëµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤ÈÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡ØËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢º¹¤·¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤Æ¡Ö¤ªµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù
¡Ø¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡Ù
¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ê¤Î¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤°¤Ë±³¤À¤È¥Ð¥ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç¡ÖÇÛ¤ëµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÀÊ¤ò³°¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ï¡¢Î¥ÀÒÃæ¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÃÖ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤±¤ì¤Éº£¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ìÅÙÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤â¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¡Ö¤ªÅÚ»º¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¼ÒÆâ¤ÇÃÎ¤êÅÏ¤ì¤Ð¡¢Ëè²óÃÇ¤êÊý¤òÇº¤àÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÅÏ¤¹Êý¤¿¤Á¤Ï¡¢¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤Ç¥Ä¥é¥¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤ªÁê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©