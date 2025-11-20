この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『急ブレーキで急停止された！ これでもあなたが悪い現実 ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ』で、交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が急ブレーキを巡る交通事故の過失割合と運転時の注意点について熱く語った。



今回取り上げたのは、何もない直線道路で前方の車が突然急ブレーキ。そのまま後方車両が追突してしまったというドライブレコーダー映像を解説しながら、上西氏は「何もないところでブレーキを踏むっていうことは絶対やめてほしいです。これは明確に言うと、道路交通法の違反になるんですね」と強調。その一方で、「このような事故をしてしまってもですね、やはりね、後ろから追突をしたパターン、要は追突をした方が過失が高くなるわけですよ」と、追突側に大きな責任が課せられる現実を指摘した。



過失割合の話題では「相手に対して過失が発生するとしても、僕は今まで聞いた話で言うと、30%までだったんじゃないかな」と述べ、急ブレーキ車両にも違反があっても、基本的には追突した側が『加害者』になるケースが多いという見解を示す。「車間距離は“急ブレーキを踏んでも止まれるぐらい”確保しましょうって書いてあるわけですよ」と改めて法令と実践の乖離を説明。自身や視聴者のように安全意識の高い人であっても、「自分と感覚がずれている人もいる。どんな運転者かも後ろからはわからない。だからこそ何があっても対応できるように車間距離を確保しなければならない」と訴えた。



上西氏は「僕はもう正直言いますけど、前の車がどうこうっていうよりも、この車間距離の問題だと思います」と述べ、事故を未然に防ぐための最大のポイントを繰り返し強調。「さすがにここまで車間距離を詰めて走行すると、不足の事態には全く対応できない」とリアルなリスクも示した。



最後に「僕は以上に車間距離をとる方なんですけどね、しっかりと車間距離をとって、このような事故をしないようにしていただきたいと思います」と視聴者に呼びかけ、コメントやチャンネル登録も促しながら締めくくった。