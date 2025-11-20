〈小3男子がズボンを脱がされ「お尻の穴にチンチンを」と…母親が語る“加害者の母親”へのいらだちと、悲しすぎる後遺症とは〉から続く

北海道に住む小学校3年生のサトルくん（仮名・当時8歳）が、近所の住宅街にある小さな公園内で、中学1年の男子生徒Aから繰り返しわいせつな行為を受ける事件が2021年に起きていた。

【写真】加害者から「お尻の穴にチンチン入れさせて」と迫られたトイレ。すぐ側に車道があり、人通りもそれなりにあるが…

同じ少年野球チームの先輩メンバーだったAはサトルくんを近所の公園へ誘うと唐突に自分の性器を露出させ、「俺の下半身を見ろ、お前の下半身を見せろ」と命令。そしてサトルくんの手を掴み、自分の性器を触らせた。別の日には、公園内にある女子トイレにサトルくんを連れ込み、ズボンを脱がせると「お尻の穴にチンチン入れさせて」と言い、自身の性器を挿入しようとした。

サトルくんはその後、PTSD（外傷後ストレス障害）の診断を受けるほど精神を病み、生活は一変してしまった。



サトルくんが被害を受けた公園の入り口。すぐ隣を車が走り、人通りも少なくない

この事件は家庭裁判所で審理され、Aは保護観察処分を受けている。審判前、Aはサトルくんに手紙を出していた。

《…なぜそうゆうことをしてしまったかは、今はまだうまく説明できません。もう間違ったことを絶対にしないように、なんでこんなことをしてしまったか、自分の心と向き合い、いろんな人の意見を聞きながら、原因をはっきりさせて、しっかり反省したいと思います…》

「セックスしてみたい、気持ち良くなりたいと思うようになった」

審判では、Aは、加害の理由を含めて、こう供述している。

《おちんちんを触らせるとかお尻の穴に入れることに興味を持ったのは、友達との会話がきっかけです。今年の5月ごろだったと思います。セックスしたら気持ちがいいとか勃起などの話をしました。その後、友達からオナニーが気持ちいいと聞いて、自分でも何回かやってみました。でも勃起はしましたが、射精はできませんでした。そんなことがあってセックスしてみたい、気持ち良くなりたいと思うようになった。相手にサトルくんを選んだのは、近所に住んでいて野球の後輩でもあるし、一番話しやすく、性格も優しいからです》

保護観察期間は当初1年程度の見込みだったが、3年に延長された。サトルくんの母親は、保護観察官や保護司を介し、Aと「心情交流」を行った。

心情交流とは、2023年に本格運用が始まった「心情等伝達制度」を指す。

犯罪被害者や家族が、受刑中の加害者（少年の場合は、少年院の在院者や保護観察機関中の少年）に対して、事件に関する心情や置かれている状況を伝えることができ、加害者の反省を促すと同時に被害者の心のケアや権利回復につながることが期待されている。

「こうしたケースの保護観察は1年くらいで解除になると言われていましたが、3年に延びたことで保護観察や心情等聴取・伝達などは丁寧にしてもらえました」（サトルくんの母親）

サトルくんの母親がAに送った最初の手紙には、事件から数年が経ってもサトルくんが苦しんでいる後遺症への言及があった。

「息子は登校時、あなたを連想させる中学生に対し恐怖を抱いたり、登校自体を拒否する発言があるなど目に見えない不安と恐怖を抱えて不安定になり、精神科で『ストレス性障害』との診断を受け、カウンセリングに通って、なんとか日常を維持しようと頑張っています」

その後、サトルくんの母親とAの間で交わされたやりとりの一部を紹介する。

「『サトルくんとセックスしてみよう』と思い、行動に移してしまいました」

サトルくんの母親 あなたが手紙を書いてから1年以上が経っています。その後、あなたはなぜ事件を起こしてしまったのか、考えることはできましたか。今の時点での考えで構いませんので、あなたの言葉で私たちに答えを教えてください。

A 当時の自分は、『セックスは何だろう』や『セックスしたらどんな感じなんだろ』と、『セックス』というものに興味を持っていました。その後も、友達と『セックス』の話をした時は、『いつかやってみたいな』と思うようになりました。後のことや相手のことを考えず、『サトルくんとセックスしてみよう』と思い、行動に移してしまいました。今思えば、自分はクソ野郎で、何も考えずに、自分がこういうことをしたら相手はどう思うのか何も考えずに行動してしまいました。

サトルくんの母親 （心理）検査や指導を受けたことによって、今回の事件につながってしまった、あなたの行動や考えの良くないところをコントロールする方法を学ぶことはできましたか？

A 『何も考えずに行動すること』、『相手のことを考えずに行動すること』、『後の事を考えずに行動すること』が、今回の事件を起こしてしまった原因でもあるので、そこを直すために、『こういうことはやっていいのか』、『これをしたら相手はどう思うか』などと意識して行動することが大事ということを学びました。

サトルくんの母親 あなたは今年の春から高校へ入学しましたが、息子を公共交通機関などで見かけたりはしていませんか。また、もし見かけたとして、声をかけたりする等、息子へ怖い思いをさせていませんか。

A サトルくんを見かけたりしていないかということですが、見かけていません。見かけたとしても、話しかけたりなどして怖い思いをさせないよう心がけています。現在は、勧めていただいた本を読んで感想をノートに書いたりして理解を深めたり、被害者や加害者の心理の本を読んでたくさん知らなかったことを知ったりして、学び続けています。

サトルくんの母親 今回の性被害の件も含めたいじめ重大事態調査の報告書の案が、私の手許にようやく届きました。あなたやあなたのお母さんが、この調査に応じなかったということを知りました。

A 詳しく話を聞いた結果、母親と相談して調査に応じないことにしました。事件のことで傷つけてしまったこと、今でもつらい思いをさせてしまっていることは、常に忘れずに生活していきます。

しかし3年間の保護観察期間が過ぎると、サトルくんの母親とAのやりとりは途絶えた。

「手紙の最後はAが高校1年のときです。『はぁ』とため息が出ます。Aは事件の調査にも応じていませんし、Aが加害者と認定された報告書も『母親と相談して報告書を読まないことにしました』と言います。最後まで母親を頼っているのを見て、更生に失敗しているのでは、と思ってしまいます。Aを見ていると、『少年法が加害少年を守ってくれる、何を言っても大丈夫』と思っているような気がします」

サトルくんの母親は、Aの更生への取り組みに納得しておらず、今でも疑っているという。

「12回受けるはずだった性加害者の更生プログラムも3回ほどしか受けていないと聞きました。心理検査で衝動性の値が“平均値”だったということで、『治療は必要ない』と判断して終えたそうです。

性教育も受けてほしいと何度も伝え、性的同意についての本も勧めました。ただAは同意の“概念”を知識として学んでいても、実際の意味を理解できているのかは不安が残ります。更生プログラムや性教育に対する主体性を感じませんでしたし、怖くて断れないことや上下関係があるなどの場面があることを理解できているのか……。ただAも、ある意味で被害者かもしれないとは思うんです。本当ならAの親がちゃんと自分の子どもをちゃんと見なければいけないんです」

「毎日思い出します。許せません。忘れられません」

サトルくんの母親にとっても、Aと手紙で交流をすることは大きな負担だった。それでもAに関わることを選んだ母親は、息子への性加害を許せたのだろうか。

「毎日思い出します。許せません。忘れられません。思い出すと、人生を捨てたくなって、自分がどうしようもなくなってしまいます。危なくなったら、精神薬を飲んで寝るしかない、という生活が今でも続いています」

サトルくんは今年度から、近所の中学校に進学している。しかしその学校は、事件当時にAが通っていた学校でもある。

「サトルは被害を受けたときのAと同じ年齢になり、同じ通学路を通って学校へ通う時に事件を思い出すことがあるようです。近所の別の中学校へ進むことも考えたのですが、数年前にいじめや自殺があった学校でそれも不安でした。いろいろ悩んで、最終的に、小学校の同級生たちと同じ中学校へ進むことにしました。Aの記憶に苦しまないといいのですが……」

サトルくんの4歳上のAはすでに中学を卒業する年齢になっており、地域からも引っ越している。それでも、今もサトルくんは通学路や中学校、公園などでフラッシュバックを起こすことがあるという。学校や部活、スポーツの男子集団の空気などもトリガーになる。事件が残した傷は深く、まだ癒えていない。

