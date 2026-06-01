チェルシーに所属するスペイン代表DFマルク・ククレジャの去就は不透明なようだ。6月1日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。昨シーズンのヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）とFIFAクラブワールドカップを制覇し、今シーズンも中盤までプレミアリーグの上位争いに絡んでいたチェルシーだが、年始にエンツォ・マレスカ元監督が電撃解任。リアム・ロシニアー前監督は6年半契約を全うすることなくわずか10