タレントの鈴木奈々（37）が、3億円で購入した自宅の支払いについて11月17日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」で明かして注目を集めている。鈴木によれば、頭金を1億5000万円入れ、35年ローンで月々26万円を支払っているという。

鈴木は2014年1月に一般男性と結婚し、21年7月に離婚。現在は“おひとり様”ながら、1億5000万円の頭金を払える財力に驚きが広がっている。

「住宅ローン金利が上昇局面を迎えている状況ですから、ローンを組まずに1億5000万円で買える物件を現金で一括購入する方法もあったと思います。ただ、3億円の超優良物件なら、このインフレ下ですから、まだまだ価格上昇を見込む余地がありそうです。もうしばらくすると、鈴木さんが賢い“投資”をしたかどうか分かりそうですね」（不動産ジャーナリスト）

不動産といえば、石田ゆり子（56）が16年に都内に一等地を購入し、土地と建物と合わせて3億円ともされる自宅を建設した。さらに複数の高級マンションも所有し、資産総額が7億円と報じられたこともある。鈴木も“不動産女王”になるつもりなのだろうか。

「鈴木さんは再婚願望があるといい、たまにデートもするそうですが、お相手に望むのは『会計時のスマートさ』だとか。年下男性と食事に行った際、自分がごちそうすることになったことについて『私、結構ショックで……』とテレビ番組で明かしていました。Xなどでデート代の割り勘する・しない問題がたびたび話題になりますが、鈴木さんの考えからすると“男性が支払うべき”なのでしょう。別の見方をすれば、お金がどんどん貯まる“貯め体質”なのかもしれませんね」（芸能関係者）

鈴木はメタやマイクロソフトなど米国株を6銘柄所有しているという。不動産と株への投資に加え、堅実的な生活を続けていけば石田の資産総額を超える日も遠くなさそうだ。



◇ ◇ ◇

