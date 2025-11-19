山形市に住む３０代の女性が、ＳＮＳ上で見つけた副業を紹介する投稿に返信したことをきっかけに、およそ３７５万円分の暗号資産をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。

【写真を見る】Threads上の副業紹介の投稿に返信→LINEに誘導され...30代女性が約375万円分の暗号資産だましとられる その手口とは？（山形）

警察によりますと、今年９月上旬、山形市の３０代の女性がＴｈｒｅａｄｓ（スレッズ）で見つけた副業を紹介する投稿に返信したところ、相手からインスタグラムのダイレクトメッセージで連絡が来たということです。

その後、ＬＩＮＥに誘導された女性は、「中森慎二」というアカウントから暗号資産を購入して投資すると４倍になって返ってくるという企画を紹介されました。

そして、「今回の企画が４倍なので８０万円用意するだけで３００万円超えますよ」「自己資金１０万円用意できているなら、あとはたったの７０万円であなたの目的叶います」というメッセージが送られてきたということです。

女性は「中森」から指示され、暗号資産取引所に口座を開設し、暗号資産およそ１８８万円分を指定されたアドレスに送金したということです。

しかし、女性は「中森」から、指示通りに送金の手続きをしなかったことで損失が出たと言われました。

そして、追加費用を払うよう要求され、およそ１８７万円分の暗号資産を指定されたアドレスに送金したということです。

その後、「中森」からの連絡がなくなったことで女性は不審に思いインターネットで検索したところ、同じような手口の詐欺があることを知り、被害に気付きました。

警察は、これはＳＮＳ型投資詐欺の手口だとして、ＳＮＳで知り合った人からの投資勧誘に注意するよう呼び掛けています。