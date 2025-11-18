Snow Manの岩本照が自身のInstagramを更新し、「BOOST」MVのオフショットを一挙公開。筋肉美を引き立てる黒レザー衣装、攻めながらも洗練されたヘアスタイル、そして視線を奪う“ピアス風メイク”が圧巻で、SNSでは称賛が相次いでいる。

【画像】岩本照「BOOST」MVのオフショット／Snow Man「BOOST」MV

■岩本照、攻めのブラックレザー衣装。視線を奪う“ピアス風メイク”にも注目

今回の岩本は、黒レザーのノースリーブにワイドパンツを合わせた強めのスタイル。胸元はハーネス調のデザイン、ウエストはスタッズベルトで締め、シルエットにメリハリをプラスしている。

腕周りにはゴツめのバングルやリングを重ね、首元には複数のチェーンネックレス。素材も造形も“強さ”に振り切った、岩本にしか成立しない圧倒的ビジュアルだ。

ヘアは、前髪を上げた濡れ感のショートスタイル。毛束の立体感が動きを生み、シャープな輪郭と横顔の美しさを際立たせている。

そして今回もっともファンを沸かせたのが、眉上から目元にかけて施されたピアス風メイク。小さなメタルパーツを連ねたようなディテールが鋭く光り、口元にはフープ型のリップカフも添えられている。

■躍動感あふれる体幹ショットも圧巻

ダンサーの体の上に身を預けるようなシーン、勢いのあるダンスカット、床に手をついて体を浮かせるブレイク技の瞬間、そして柔らかなオフショットまで、バリエーション豊富な写真が公開された。

鍛え抜かれた肩・腕・広背筋のラインが衣装からのぞき、黒レザーとの相乗効果で存在感はさらに増幅している。

ファンからは「かっこよすぎ」「圧倒的帝王感」「鬼の体幹」「筋肉と血管が芸術的」「迫力すごい」「ピアスばちばちのひーくんがカッコ良い」「ひーくんのピアスビジュが刺さりすぎて抜けない」など、熱い声が寄せられている。

■Snow Man「BOOST」MV

Snow Man

