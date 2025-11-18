SNSや推し活、オンラインカジノ…スマホ依存の入り口に立った人たち。依存度チェックリスト付き！

病的な状態を示す「依存」は、さまざまな対象に生じます。

スマホ依存の問題は、「スマホを使ってすること」への依存ととらえられます。ゲームであったり、SNSであったり、オンラインカジノを含めたギャンブルであったりと、していることは人それぞれです。

だれもが陥りやすいものだからこそ知っておきたい、スマホ依存の実態と予防のしかた、抜け出し方を解説した『スマホ依存がわかる本 ゲーム、ギャンブル、SNS依存から抜け出す』より抜粋してご紹介します。

ケース4 複数のSNSアカウントのチェック、投稿で頭がいっぱい

Dさん（高校生女子）のプロフィール

中学時代からSNS は使っていましたが、高校入学後アカウントの数を増やしました。リアルな友だちには「癒やし系」などと言われますが、なかなか自分を出せない面があります。

(1)Ｄさんは、複数のSNSアカウントを目的に応じて使い分けています。リアルな友だちに公開している表向きのアカウントに投稿するのは「かわいい写真」などが中心ですが、そのほかにも、趣味の情報収集用のもの、人には言えない本音や悪口を吐き出すためのものなどがあります。

(2)裏のアカウントでは、ふだんは隠している本音を書き散らしています。名前こそ出しませんが、身近な友だちの悪口、不安な気持ち、つらい気持ちを吐き出したりしています。

(3)複数のSNSアカウントをチェックしたり、投稿したりしているので、スマホに向かう時間は増える一方です。食事のときもスマホを手にしているので、親と衝突することもしばしばです。

(4)そんなある日のこと、裏のアカウントのフォロワーからダイレクトメッセージで「直接会おう」と誘われました。その人は、なぜかＤさんの学校や最寄り駅などについても知っている様子です。怖くなったＤさんは裏のアカウントはすべて消しました。

若い世代では、スマホでしていることのうち大きな割合を占めているのがSNS です。長時間使用の要因になるだけでなく、リアルな生活にかかわるようなトラブルに巻き込まれることも。依存とはまた別の問題の解決が必要になることもあります。

ケース5 「推し活」からスマホ依存に。時間もお金も消えていった

Eさん（30 代女性）のプロフィール

たまたま見た動画をきっかけに某アイドルの熱烈なファンに。社会人になって以来、ここまでなにかにはまった経験はありません。いまは仕事より「推し活」が大事です。

(1)Eさんの「推し」は男性アイドル。まだあまり有名ではないだけに、Eさんは「自分が応援しなくては！」という思いに駆られています。推しに関する情報収集のためにスマホが手放せません。

(2)Eさんの推しがライブ配信を開始。Eさんの「投げ銭」の額はいつも多めなので、推しから直接感謝の言葉をもらうことも。Eさんの推し活にかける情熱はますます高まっています。

(3)毎回欠かさずライブ配信の視聴を続けているのはもちろんのこと、SNSをくまなくチェックし、推しが所属するグループの活動はすべて把握するように努めています。オリジナルグッズは大量に購入。イベントやライブにもできるだけ足を運び、行けないときはくり返しパフォーマンス動画を見ています。

(4)全力で推しを応援しているうちに、余裕があったはずの貯えが底をついてしまいました。支払いを滞納し、クレジットカードが使えなくなる事態もたびたび発生しています。

仕事には身が入らず、昇進の話も立ち消えに。ふと、「このままでいいのだろうか」という気持ちにもなるEさんです。

いわゆる「推し活」を楽しみ、そのためにスマホを駆使している人も少なくありません。スマホ依存という自覚はないかもしれませんが、スマホがあるからこそ「はまりすぎ」が起こりやすくなっていることは否定できません。

ケース6 好奇心でオンラインカジノ。やめたくてもやめられない

Fさん（20 代男性）のプロフィール

就職して4年目。仕事に慣れてきた半面、少々退屈にも感じています。趣味はゲームで、学生時代は長時間プレイすることもありましたが、最近はそこまではまっていません。

(1) 久しぶりに会った友人が、最近オンラインカジノにはまっているそうです。Fさんはとくに関心がなかったのですが、友人に「パチンコと同じようなもの」「簡単に儲かる」「みんなやってる」と力説されるうちに、好奇心がわいてきました。

(2)さっそく会員登録をしてみたFさん。初回限定のボーナスとしてもらった暗号資産（仮想通貨）を賭けたプレイで大当たり！ 味を占めたFさんは、自分のお金を入金してプレイするようになっていきました。

(3)負けるほうが多いのですが、たまに大きく当たることもあります。自己資金がゼロになっても、消費者金融からお金を借りては賭けをくり返すようになっていきました。

競馬・競輪・オートレースなども、近年はスマホがあれば楽しめるようになってきています。スマホの利用が、ギャンブル依存（ギャンブル行動症）の悪化の一因になっている場合も珍しくありません。

スマホ依存、あなたは大丈夫？

スマホを使う目的はいろいろですが、なにか困った事態が起きていてもなおスマホを手放せないようなら、スマホ依存が疑われます。あなたは大丈夫でしょうか？ 下記の質問に答え、チェックしてみましょう。

