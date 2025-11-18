〈「パンツ泥棒」高木毅、「愚か者めが」丸川珠代…高市フィーバー＆来年1月解散で“裏金浪人”はどうなる？《衆院選289選挙区完全予測》〉から続く

10月21日に発足した高市早苗内閣。報道各社の世論調査によると、高い人気を示す数字が発表されている。

「報道各社が行った世論調査をみると、内閣支持率は60％台半ばから70％台半ばと、軒並み高水準を記録。JNNが11月に実施した最新の調査では82.0％に達した。過去30年をみても、88％だった小泉純一郎内閣に次ぐ支持率で、石破茂前内閣から約40ポイントも上昇しています」（全国紙政治部デスク）

新政権発足の強い追い風によって、自民党内で衆議院の“1月解散論”が、にわかに高まりつつある。

今回の予測は、“サナエ人気”に後押しされ、自民党が単独過半数を上回る「圧勝」。この予測結果について記事を担当した「週刊文春」のKデスクはどう見たのか。

「単独過半数を超える数字は驚きのある結果」

「自民党が勝つというのは織り込み済みでしたが、ここまで勝つんだ……というのが正直な感想です。単独過半数を超える数字は驚きのある結果でした。この予測結果通りになれば、高市政権の国会運営は楽になります」

続けてKデスクは自民党が増加した分についてこう語る。

「自民党が議席を伸ばすとされていて、もちろん野党から議席を取る格好になるわけです。どの野党が議席を奪われるのか、についても今回の完全予測では示されています」

