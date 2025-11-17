「どの色も間違いなし！」【LEPSIM】おしゃれ店員さん激推し！「欲張りニット」

着るたびに気持ちがときめくようなニットトップスは、秋冬コーデの主役的存在。1枚で着映えを狙えるデザインに加えて、上にも下にも着込める絶妙シルエットのニットトップスを【LEPSIM（レプシィム）】で発見しました。ヴィンテージ感のあるこなれたカラーが揃っており、おしゃれ店員さんも思わずラブコール！ 今回はそんなLEPSIMの見逃せないニットトップスをコーデとともに紹介します。

デザイン・配色が異なるロゴが主役になるセーター

【LEPSIM】「3ゲージヴィンテージロゴプルオーバー」\5,990（税込）

おしゃれスタッフ・ゆきはさんが「どの色も間違いなしデザイン」と推すのが、こちらのロゴ入りニットトップス。ヴィンテージ感のあるカラー4色が展開されており、それぞれにデザインや配色が異なるロゴが存在感を発揮します。深みのあるレッドは、フロントの刺繍ロゴに加えて大きめのバックロゴもポイント。1枚で前後ともに抜かりないしゃれ見えコーデが完成！

顔まわりに彩りを足すキャメルイエローで多幸感を

ひと癖デザインのジャケットには、埋もれることなく存在感を放つキャメルイエローのニットトップスが好相性。ボアのベージュとニットの色味が喧嘩せず、顔まわりをパッと明るく見せてくれそうです。ややルーズなシルエットのため、下にトップスをレイヤードするのもおすすめ。上半身はたっぷり重ねて奥行きを出したら、すっきりとしたパンツで全体の引き締めを。

サイドロゴで地味見えさせない大人っぽネイビー

大人っぽさを感じさせるネイビーのニットトップスは、ロゴがウエストサイドに入っていることでロゴセーター初心者も挑戦しやすい一着。アウターを羽織ればロゴが隠れてシックな印象に、脱いだときにもコーデを地味見えさせないのが魅力です。シルエットで魅せるシルバーグレーのティアードスカートも派手見えせず、統一感のある着こなしに。

体型カバーを任せられるこなれたシルエット

袖や身幅も全体的にゆとりがあり、身長155cmのゆきはさんは「お尻が隠れる安心丈」とコメント。腰まわりがすっきりとしたスカートとのコーデでは体型カバー役を担いつつ、メリハリも演出できそうです。上品な配色とシンプルなロゴデザインが魅力のライトベージュは、インパクトのある柄や素材のアイテムと組み合わせるのもGOOD。

writer：かんだちほ