新車254万円！ スズキ「“最新”高級5人乗りSUV」に“乗り換え”多発!? 全長4m切りボディ×「豪華ボルドー内装」採用の「フロンクス」 “輸入車オーナー”からも注目の存在に

「フロンクス」は、まさに賢者の選択ともいえるモデル

2024年10月、スズキはコンパクトSUV「フロンクス」を発売しました。

その後、1年が経過したいま、ユーザーの反応と最新の納期について、スズキディーラーに問い合わせてみました。

スズキ「フロンクス」 発売1年が経過した現状は？

フロンクスは「扱いやすいクーペスタイルSUV」をコンセプトに、力強さ・上質さ・洗練さを合わせ持つデザイン、取り回しの良さと快適な室内空間を兼ね備えた、新ジャンルのコンパクトSUVです。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1765mm×全高1550mm。最小回転半径は4.8mと、立体駐車場にも収まるだけでなく、小回りがきくパッケージングとなっている点も魅力的です。

内装もブラック＆ボルドーの配色や、シルバーステッチを施したレザー調＆ファブリックシート表皮、さらにレザー調ドアアームレスト表皮の採用など、随所に高級感を演出しており、価格以上の質感が魅力です。

エンジンおよびトランスミッションは、1.5リッター4気筒の「K15C型」エンジンとマイルドハイブリッド＆6速ATの組み合わせとなっているほか、日本国内専用仕様としてフルタイム4WDモデルも用意されます。

「デュアルセンサーブレーキサポートII」やアダプティブクルーズコントロール（ACC／全車速追従機能・停止保持機能付き）、車線維持支援機能といった最新の予防安全技術を標準装備している点も魅力です。

そのため、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当します。

車両本体価格（消費税込み）は2WDモデルが254万1000円、4WDモデルが273万9000円。

フロンクスはスズキのインド法人である「マルチ スズキ」が生産し、現在はインド、中南米、アフリカ、日本など70以上の国と地域で販売されています。そのため、日本には「逆輸入車」として導入されています。

日本市場でデビューしてから1年が経過した現在、ユーザーの評価や10月下旬時点での最新の納期について、首都圏に首都圏にあるスズキディーラーに問い合わせてみました。

「前評判がかなり良かったこともあり、デビュー直後はご来店いただくお客様も多かったですが、さすがに落ち着いてきました。

主なご購入層としては、40代後半から60代くらいの男性で、長年乗られた『エスクード』や『スイフト』からのお乗り換えが多い印象です。

『1台で日常の足から旅行など、幅広い場面で使えてなおかつ維持費が抑えられる』『大きすぎない適度なサイズのSUVで、なおかつ価格が抑えられているのに質感が高い』といった評価をいただいております。

ご納期についてですが、グレードやボディカラーにもよりますが、3〜5ヶ月程度とご案内しております」

今回、別のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「デビュー当初はさまざまなメーカーのクルマでご来店されるお客様が多かった印象です。ドイツ車を中心とした輸入車でのご来店も多かったですね。

最近、フロンクス目当てでご来店されるお客様はスズキ車にお乗りの方が多いです。

あとは、そろそろ車検の時期が近づいてきたから乗り換えを…と検討されたときにフロンクスにご興味を持っていただくパターンです。

子育てが一段落した60代の方で、それほど大きくないクルマで、なおかつ乗り降りが楽にできるということでお選びいただくケースもあります。

ご納期については、2トーン系のボディカラーは4〜5ヶ月程度のお時間をいただきますが、単色の場合は3〜4ヶ月程度でお届けできます」

取り回しがよく、なおかつ価格も今どきとしては良心的、さらに内装の質感も良いとなれば、フロンクスの存在が気になる人も多いのではないでしょうか。

今までスズキの乗用車を買ったことがないという方も、フロンクスに触れてみてください。

きっと新たな発見があるはずです。