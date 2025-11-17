足のそのサイン、がんより怖い動脈硬化の始まりかも。放置で心筋梗塞・脳梗塞のリスク
総合診療専門医の舛森悠医師がYouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」で、「【警告】足のそのサイン、がんより怖い動脈硬化の始まりです。」と題した動画を公開。足に現れる特定の症状が、がんよりも5年後の生存率を下げる可能性があるという衝撃的な事実を解説した。
舛森医師はまず、足の血管トラブルである「末梢動脈疾患」と診断された患者の5年後の生存率について言及。「5年間で3人に1人の割合で亡くなってしまう」という恐ろしいデータを提示した。これは、日本の乳がん（5年生存率約90%）や大腸がん（同70%）と比較しても著しく低い数値であり、「足のサインがいかに侮れないかがわかったと思う」と警鐘を鳴らす。
この疾患の根底にあるのが、血管の老化現象である「動脈硬化」である。動脈硬化は自覚症状なく静かに進行するため、多くの人が「遠い未来の話だ」と軽視しがちだと舛森医師は指摘する。動画では、最近歩くとふくらはぎが痛むという60代男性の事例を紹介。このような誰にでも起こりそうな症状が、実は体からの「命に関わるSOSサイン」である可能性を説いた。
動脈硬化は全身の病気であり、心筋梗塞や脳梗塞といった命を脅かす病気に直結する。だからこそ、心臓から最も遠い「足」に現れる初期のサインを見逃さないことが重要であると舛森医師は強調。動画の後半では、血流の状態を自分で確認できる3つのセルフチェック法を実演し、早期発見の重要性を訴えかけた。
動脈硬化は全身の病気であり、心筋梗塞や脳梗塞といった命を脅かす病気に直結する。だからこそ、心臓から最も遠い「足」に現れる初期のサインを見逃さないことが重要であると舛森医師は強調。動画の後半では、血流の状態を自分で確認できる3つのセルフチェック法を実演し、早期発見の重要性を訴えかけた。
