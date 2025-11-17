この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏「日本はもう整形大国です」美容整形が急増している“本当の理由”を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【日本は既に整形大国】整形する人が増えている本当の理由」と題した動画を公開。日本で美容整形を受ける人が急増している現状を分析し、その背景にある複雑な要因について自身の見解を述べた。



高須氏は動画冒頭で、ここ数年、美容整形を受ける人や美容クリニックの数が急増している現状を指摘し、「日本はもう整形大国です」と断言。国際美容外科学会のデータを引用し、日本の整形件数は人口比、総数ともに世界トップレベルにあると解説した。



その最大の理由として高須氏が挙げたのが、「スマホの普及とSNSの存在」である。これにより「ルッキズム（外見至上主義）が亢進している」と分析。誰もが手軽に写真を撮り、加工アプリで理想の顔を作れるようになった結果、現実の自分の容姿とのギャップに悩む人が増えたと指摘した。さらに、インフルエンサーなどが整形をカミングアウトすることが一般化し、整形への心理的なハードルが下がったことも大きな要因だと語る。



加えて、「親世代の変化」も影響しているという。約20〜25年前の“プチ整形”ブームを経験した世代が親になり、自分の子どもが整形することへの抵抗感が薄れていると説明。また、K-POPアイドルや韓流ドラマといった「韓国文化の影響」も無視できないとし、整形がオープンな文化に憧れを抱く若者が増えていると述べた。高須氏は、これらの要因が複合的に絡み合い、日本の美容整形市場が急速に拡大しているとの見方を示し、動画を締めくくった。