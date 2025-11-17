この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【衝撃】富士の樹海に“地図にない村”が存在？一夜を過ごして分かった真実とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

SHO【Traveler】が「【衝撃】世界遺産・富士の樹海に廃墟だらけの“誰も知らない村”があった…一夜を過ごして分かった真実」を公開しました。世界遺産・富士山の麓に広がる青木ヶ原樹海の奥深くに、歴史から取り残されたかのような村が存在します。この動画では、約60年前に災害をきっかけに生まれた「精進湖民宿村」を訪れ、その成り立ちと現在の姿に迫ります。



SHO氏が訪れたのは、山梨県富士河口湖町にある精進湖民宿村です。この村は、1966年に台風26号がもたらした土砂災害で西湖畔の根場集落が壊滅的な被害を受けた後、被災した住民たちのために樹海を切り開いて作られた移住地でした。動画では、かつて観光地として賑わいを見せたものの、現在では廃墟となった建物や廃校も点在する村の静かな様子が映し出されます。



SHO氏は民宿「丸慶」に宿泊し、3代目だという主人から村の歴史や現状について話を聞きます。そして夜には、宿の主人と共に夜の樹海を散策。真っ暗な森の中で、その神秘的な雰囲気と自然の力強さを体感しました。



災害からの復興という強い意志によって樹海の中に作られた村の物語は、普段知ることのない富士山のもう一つの顔を教えてくれます。歴史に思いを馳せながら、静かな時間を過ごしに訪れてみてはいかがでしょうか。