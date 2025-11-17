シンガーソングライター・長渕剛が、11月15日に開催を予定していたライブを体調不良で中止。だが、その後にとった太っ腹な “神対応” が話題を呼んでいる。芸能記者が語る。

「長渕さんは、現在、10月1日の大阪公演を皮切りに、全国4都市7公演をおこなうアリーナツアー『TSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA』を開催しています。

11月15日と16日は『ポートメッセなごや』の2デイズが控えていました。ところが、初日の15日、体調不良のため、急きょライブが中止となってしまったのです」

ファンの心配が募るなか、翌16日、長渕は自身のInstagramを更新。気になる現在の体調を伝えていた。

「それによると長渕さんは、15日のライブ前、“脱水症状” と “めまい” に襲われていたそうです。起きることも立つこともままならない状態だったため、病院の救急外来へ。

そして、《残念な想いをさせてしまい心から申し訳なく想いでいっぱいだ》と悔しさをにじませながら、《医療班の懸命な処置もあり今日は大丈夫だ！！！》と、16日のステージは問題ないことを力強く報告していました」（同）

長渕はしばらくしたあと、同じくインスタである動画を公開した。

「長渕さんは、この動画のなかで『本当にごめんなさい』と手を合わせながら誠実に陳謝。『今日は復活した』と告げつつ、前日15日に来場予定だったお客さんに向け、『いまからやるリハーサル、4時ぐらいからやろうと思うんで、そこにみなさん招待します！』と、貴重なリハ風景を見られるようにしたと話したのです」

Xでは、長渕の回復に安堵するとともに、異例中の異例ともいえる提案に対し、

《リハーサルに参加って、最高の場面ですね》

《なんて素敵なプレゼント》

《ファンを大事にする兄貴 かっこいいです！！》

と歓喜の声が寄せられた。さらに、実際参戦したファンと思われるユーザーは《間近で長渕さんの姿を見ることが出来て感動でした》とXに投稿していた。

スポーツ紙記者が語る。

「15日のライブに行く予定だったお客さんは、11月28日、神奈川『Kアリーナ 横浜』でおこなわれる最終公演のリハーサルも特別に見られるそうです。体調管理からくるライブ中止とはいえ、長渕さんも何か形としてファンに示したかったのでしょう。

それにしても、長渕さんの人気の秘密は、熱量の高いパフォーマンスだけでなく、こうしてファンとの絆を大切にする真摯な姿勢であることがよくわかります」

28日の最終公演まで、体調万全で突っ走ってほしいものだ。