ディズニー系YouTuber・二コートさんが自身のチャンネルで「【開園待ち攻略】アナ雪や新パレード目的の方必見！ディズニーの最適な到着時間：12・1月対応」と題した動画を公開。12月・1月の東京ディズニーリゾート（ランドとシー）の開園待ちと、到着時間ごとに入園できるタイミングの“徹底攻略”について、経験を交えて詳しく解説した。



二コートさんは冒頭、「12月と1月のディズニーは混雑が天と地と思うくらいの差が発生する時期です。それを知らずに遊びに来てしまうと、何もできない1日になってしまう」と、冬ディズニー攻略の重要性を強調。特にパークで失敗しがちな人はこの時期に多いと指摘し、「12月以降のインパークをしっかり準備してください」と注意を呼びかけた。



動画では、5時、6時、7時、8時、9時、10時と1時間ごとの到着ごとにランド＆シーの入園時刻・そのメリット・混雑状況などをデータで紹介。「5時到着ならランドは開園後1分・シーは同時入園。どんなアトラクションでも短い待ち時間で体験可能」と話しつつ、「この時間に来るには近隣ホテル泊や車での来園が必要」と自身の実体験も添えて説明。



「クリスマスは『新パレード狙い』が殺到するので、最前列の自由席は5時着でも取れない。2列目や別の場所で妥協する必要も」と現場感たっぷりのリアルを披露。1月のミニーのファンダーランド開催時は「パレード目的なら4時台、もしくはハッピーエントリーが必須」と具体的な攻略アドバイスを伝えている。



到着が遅くなるにつれ「8時到着なら人気アトラク以外しか短い待ち時間は望めません」9時10時は「既に混雑、パレードやDPA狙いには現実的ではない」と断言。ただ、「長い開園待ちが嫌なら遅め到着もアリ」と各層に寄り添ったアドバイスも。



ハッピーエントリーについても自身の考察を披露。「開園30分前に荷物検査列に来れば、5分ほどで突破できて十分にスタートダッシュは切れる」「ランドなら先頭との差も5分程度、シーは2分程度しか変わらない」と、ホテル宿泊者向けの“到着推奨タイミング”にも言及している。



最後に、「ディズニーという場所を楽しむには、難しく考える必要は全くないです。ぜひ、軽い気持ちを持ってパークに遊びに行ってください」「特に子連れは、何も知らずに行くと非常に辛い目にあう」と優しいメッセージで動画を締めくくった二コートさん。質問や困りごとにも「僕の分かる範囲内で精一杯ご回答させていただきます」と積極的な協力も表明し、「全ての方がディズニーで楽しい思い出を作っていただきたい」と熱い思いを語った。