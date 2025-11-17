KDDIとNetflixは、12月1日から2026年4月30日まで、au/UQ mobile利用者を対象に「Netflix(広告つきスタンダード)」を最大5カ月間、追加料金なしで提供するキャンペーンを実施する。期間中はスタンダード、プレミアムの2プランも割引価格で利用できる。

au/UQ mobile経由で「Netflix アラカルト」へ新規加入することが適用条件で、適用されると、2026年4月30日までの間はNetflix月額料金から890円が割り引かれる。申し込み期間は、12月1日から2026年3月31日まで。

これによりキャンペーン中は、月額890円の広告つきスタンダードを追加料金なしで利用できるほか、月額1,590円のスタンダードは同700円、月額2,290円のプレミアムは同1,400円で利用できる。

今回のキャンペーンは、両社による動画配信サービスの連携強化に向けた取り組みの第1弾。KDDIの松田浩路代表取締役社長CEOは「KDDIは、このエンターテインメントの力と通信の力を掛け合わせ、『Netflixを見るならauで』というイメージの確立を目指し、最高のパートナーであるNetflixとともに、今後もさらなる挑戦を続けてまいります」とコメント。

またNetflixの下井昌人ビジネスディベロップメント シニアディレクターは「新たな視聴体験を提供すべく、KDDIとのパートナーシップをさらに発展させ、au・UQ mobileをご利用のメンバーの皆さまに向けて過去最大規模のキャンペーンを共に実施できることを大変嬉しく思います」としている。

また同じく12月1日から2026年3月31日まで期間、チューナーレステレビ「SKYWORTH Smart TV」の割引キャンペーンも行なう。割引額は43型で11,000円、32型で7,700円で、対象店舗はau +1 collection取扱店とau Online Shop。