ジョンマスターオーガニック初のフレグランス誕生！ROIROMが彩るホリデー

2025年のホリデーシーズン、john masters organics（ジョンマスターオーガニック）が“IMAGINARY WONDER LAND”をテーマに第2弾コレクションを11月13日（木）より発売します。ブランド初のフレグランスをローンチし、ホリデーアンバサダーには人気ユニット・ROIROMを起用。限定セットやスペシャルコラム、プレゼントキャンペーンなど、心弾むコンテンツが勢ぞろい。

ブランド初のフレグランスが誕生



john masters organicsが長年の想いを込めて完成させたのは、アルコールフリーの水性フレグランス。肌にやさしく、長く香りが続く本格的なオードパルファン仕様です。

ラインナップは、ほのかな甘さと温もりを感じる「パープルフラワー」、そして清らかでハーバルな香りの「アロマティックウッズ」の2種類。

どちらも日常に寄り添う穏やかな香りで、使うたびに心がほどけるような体験を届けてくれます。

【クリーン】人気フレグランスの香りを手軽に♡ホリデーギフトセット登場

ROIROMが選ぶ限定セット＆特別企画



ホリデーアンバサダーを務めるROIROMがセレクトした「ROIROM FAVORITE SET」が、11月13日（木）より登場。2025ホリデーコレクションのマストアイテムを組み合わせた特別なセットです。

期間中（～12月3日（水））に購入した方には、クリスマスイブの12月24日（水）にROIROMからメッセージ動画が届くサプライズも♡

さらに、john masters organics公式Xでは、ROIROMのサイン入りアドベントカレンダーが10名様に当たるプレゼントキャンペーンも開催。香りとともに、幸せを分かち合うホリデーに。

幻想的な香りが誘うホリデーの魔法



“IMAGINARY WONDER LAND”というテーマが象徴するように、今回のコレクションは、現実と幻想の境界をやさしく溶かすような世界観。

パープルフラワーの包み込む甘さと、アロマティックウッズの透明感。香りをまとうたびに、自分だけの物語が始まるような特別な時間を感じられます。

肌にも心にもやさしい香りとともに、2025年の冬を彩ってみてください。

香りが紡ぐ、あなただけのホリデーストーリー



ジョンマスターオーガニックが贈る2025ホリデーコレクションは、香りの力で心に灯りをともす特別なラインナップ。

ROIROMとのコラボレーションによって生まれた幻想的な世界観は、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。

忙しい日々の中で、自分をやさしく包み込む香りをまとえば、きっと気持ちが穏やかに整うはず。香りが紡ぐ小さな奇跡とともに、この冬、あなただけの物語を始めてみませんか？