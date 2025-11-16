3年連続4度目のMVP受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票での受賞。球団のワールドシリーズ（WS）2連覇の原動力となり、米識者は「元が取れた」と巨額契約も“格安”だったと指摘した。

米カリフォルニア州地元ラジオ局「ESPN LA」の番組「デマルコ＆トラビス」では、大谷のMVP受賞が話題となった。ホストのトラビス・ロジャース氏は「何よりも際立っているのは、ドジャースが7億ドル、そして山本に約3億3000万ドルを費やしたことだ。それはすでに元が取れている。うまくいったんだ。2連覇だからね」と指摘した。

大谷は2023年オフにドジャースと10年総額7億ドル（約1014億円＝当時）の契約。山本由伸も同年に12年総額3億2500万ドル（約463億円＝当時）の契約で入団し、2人そろって2連覇に貢献。ロジャース氏はすでに大型契約は功を奏したと見ているようだ。

同じくホストのデマルコ・ファー氏も「信じられないほどの儲けものだよ」と笑いを漏らして同調。ロジャース氏は「本当に並外れているよ」と大金をつぎ込んだドジャースの戦略を称えていた。



（THE ANSWER編集部）