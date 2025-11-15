【タリーズコーヒー】透け感のあるトートや「干支ミニテディ」など入ったボリューム満点の2026福袋、もうチェックした？予約受付中だよ〜！

タリーズコーヒージャパンでは、2025年11月12日から福袋「2026 HAPPY BAG」の予約受付を開始。12月12日から店頭販売します。

「5500円バッグ」＆「1万円バッグ」が登場

"COFFEE MAKES ME HAPPY"をテーマに、1年間頑張った自分へのご褒美にぴったりなセットが登場しています。

トートバッグや限定ビーンズをはじめ、ポケットサイズのカフェオレ／ミルクティーベース、タリーズのオリジナルキャラクター「ベアフル」のグミなどが入っています。また、コーヒーを抽出する時間を豊かにする耐熱ガラスポットなどのアイテムが揃いました。

さらに、毎年好評だという「干支ミニテディ」は、26年の干支「午」がモチーフの3種類に加え、特別なシークレットデザインがランダムで入っています。

受け取り期間は12月12日から18日。店頭販売開始は12月12日から。

予約は各種合計5個までで、代金は受け取り時の支払いです。受け取り期間中に受け取らない場合はキャンセルとなります。一部発売日の異なる店舗や予約・取り扱いのない店舗があります。

■5500円バッグ

フローズンドリンク「マンゴータンゴスワークル」のさわやかな味わいを表現した「ベアフル」型のグミ、カフェオレベースとロイヤルミルクティーベースが1杯分の使い切りタイプで初登場。コーヒーを飲み比べられる定番シングルサーブ5種の詰め合わせ「アソートBOX」も入っています。

・限定トートバッグ

・干支ミニテディ（午年）

ユニークな干支ミニテディ。3種＋シークレット1種がランダムで1個入っています。

・カフェオレベース、ロイヤルミルクティーベース（各30ml×2P）

牛乳を注ぐだけで本格的な1杯に。画像はロイヤルミルクティーベースです。

・巾着ポーチ

・ベアフル オリジナルグミ（マンゴータンゴスワークル風味）

限定トートバッグはブラウンカラー。PVC素材を使い、中身がうっすらと見える程よい透け感です。内側にはポケットやタンブラーホルダーを備えるなど機能性にもこだわっています。

価格は5500円。

■1万円バッグ

さわやかな甘みのブラジル イエローブルボン100％や、華やかでフルーティなグァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ、マイルドなコスタリカ、濃厚で力強いインドネシアなど、それぞれの個性を楽しめる4種のビーンズに耐熱ガラスポットを組み合わせたHAPPY BAG限定セットです。

ブラジル バウ イエローブルボン100％（粉／140g）、グァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ（豆／140g）、コスタリカ グラディオーラ（豆／140g）、インドネシア スマトラ リントン（豆／140g）が入っています。

・耐熱ガラスポット 350ml

電子レンジや食洗機でも使える耐熱ガラスポット。

・シングルサーブ 5種アソートBOX

他に、ドリンクチケット15枚（有効期限26年6月10日）も入っています。

価格は1万円。

両商品に同梱されているドリンクチケットは520円までのドリンクと交換でき、金額内なら全サイズ交換が可能。1会計につき3枚まで使用できます。チケット金額を超える場合は差額を支払うことで使用可能です。

カスタマイズは金額内でも別料金が発生します。ドリンクチケットは、一部利用できない店舗があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部