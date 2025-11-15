この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「Woltが一番お得に!?」送料・手数料無料導入で今後Uberよりも安く注文できるかも

YouTubeチャンネルで活動するデリバリー配達員のレクター氏が、新たに開始された「Wolt（ウォルト）の送料・手数料無料サービス」について熱く語った。タイトル『Woltがついに"送料手数料無料"を導入！ロケットナウに徹底対抗か』の通り、札幌エリア限定で始まった同サービスの詳細や業界への影響を独自の視点で解説した。



レクター氏は「送料手数料無料といえば今ロケットナウかなという気がするんですけども、Woltがついに被せてきた」とライバルサービスとの競合に言及。今回のWoltの施策は11月7日から札幌市限定で始動し、「最短30分後に利用できる事前予約制」や「昼・夜ピーク帯だけの限定時間」、「弁当やカレー、うどん、油そばなど店頭価格890円以下のメニューが中心」など独自の仕組みを丁寧に紹介した。



ポイント還元についても言及。「Woltにはポイント還元制度があって、代金の1%がWolt内で使えるポイントとして戻ってくる。これは実質1%引き」と解説。サブスク加入でさらに還元率が上がる仕組みや、1回注文でさらにポイント還元などの仕組みにも注目。「もしこのサービスが本格的に浸透すれば、Woltが一番お得なデリバリーになるかなという気がします」と“Wolt最強説”も飛び出した。



さらには、「今のフードデリバリーのトレンドは店頭価格提供と送料手数料無料。その流れは配達員としても大歓迎」と、業界全体の激しい値下げ競争についても楽観的見解を示す。「配達員報酬が削られるのではという懸念もあるが、個人的には注文数が増えれば配達単価も高くなりやすく、好都合」と、業界の流れを歓迎した。



最後にレクター氏は、「皆さんはこの値下げ競争の流れについてどう思いますか？自分としては注文が増えて需要が高まるのはいい流れ」と視聴者へ問いかけ、動画を締めくくっている。