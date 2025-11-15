スバルは13日、スポーツカー「BRZ」の特別仕様車「STI Sport TYPE RA」を発表した。300台限定で、13日から30日まで全国の販売店で抽選申し込みを行っている。

【こちらも】https://www.subaru.co.jp/img/news/main_left_2025-11-12-162539.webp

BRZは、水平対向エンジン搭載のピュアスポーツカー。スバルでは「安心と愉しさ」を極めたモデルとしており、低重心かつ前傾姿勢のフォルムや、水平基調で見通しの良い運転席などが特徴だ。

BRZ STI Sport TYPE RAには、バランスドエンジンを搭載。スーパー耐久シリーズに参戦中の「Team SDA Engineering BRZ CNF Concept」と同程度の精度を持つFA24エンジンだ。ピストンやクランクシャフト、クラッチカバーなどにおいて重量、回転バランス交差の低減に注力しており、低振動でスムーズに吹け上がるエンジンフィールが味わえる。

あらゆる運転環境に適応するため、冷却フィン付リヤデファレンシャルケースも搭載された。スーパー耐久シリーズ参戦車両やワンメイクレース用モデルにも採用されており、過酷な走行条件でもデファレンシャルオイルの過剰な油温上昇や、トラクション性能の低下の抑制が期待される。

加えて、車やドライバーの負担軽減を目的としたシフトアシスト機能も採用。レブシンクにより、シフトダウン時のエンジン回転数を自動でコントロールし、スムーズな加減速をサポートする。さらにフラットシフトにより、アクセルを戻さない状態でのシフトアップ操作が可能となり、加速力を強めるだけでなくトランスミッションの負荷軽減にもつながる。

この他にも、ZF製フロント&リヤダンパーやSTI製フレキシブルパーツも装備しており、ステアリング操作への忠実なレスポンスとハイレベルな操縦性を実現している。STI製フロント&リヤサイドアンダースポイラー、STIロゴ入りのパフォーマンスマフラーなどの特別装備もあり、スポーティな見た目や走りを楽しめる。

希望小売価格は497万2,000円〜547万8,000円。