フジテレビ問題の悪しき体質は、系列局にも伝播していた――。“名古屋の日枝久（ひえだひさし）”と呼ばれる東海テレビ会長・小島浩資（ひろし）氏（66）が、女子アナをスポンサーとの会食に接待要員として駆り出し、ある飲み会の席では女性従業員に自ら「キスしてよ」と迫っていたというのだ。

前編【「妊娠中の女性社員のおなかに頬を寄せ、“俺の子か？”」 東海テレビ会長のセクハラ飲み会を出席者が告発 「20代の社員に無理やりキスさせた」】では、小島会長が女子アナを接待要員として飲み会に動員した問題や、別の飲み会で小島会長が既婚女性社員にセクハラをしていた問題について報じた。

小島会長の乱痴気騒ぎの様子

「数年前から社内では、小島さんの“居宅”がうわさの的になっています。会長には長年連れ添った妻と、成人した2人のお子さんがいらっしゃる。一方で日々、会長専用車が送迎に向かう先は名古屋市内にある質素なマンションとされ、その一室で奥さんとは別の女性と暮らしているというのです」（東海テレビ関係者）

「関係は10年以上に及ぶ」

同社の東京支社社員もこう言う。

「会長が一緒に暮らしている女性は元フジテレビ社員だと聞いています。そのため、フジの人間と会うたび、“会長は例のカノジョとうまくやってるの？”などとからかわれ、いつも答えに窮しています」

お相手の女性について、フジ局員が明かす。

「花井芳子さん（仮名）という、現在56歳の女性です。地上波とBSフジの営業部に長く籍を置き、小島さんが東京支社にいた時に二人は知り合ったそうです。以来、関係は10年以上に及び、彼女は数年前にフジを退社。現在は名古屋市内にある大学に通っています」

二人の同居は本誌（「週刊新潮」）も確認している。10月下旬のある週末、マンションを出た小島会長と花井さんはタクシーに乗って、市内のベトナム料理店に入店。およそ2時間後に店を出ると、そろってマンションに帰宅した。

本人は「今でいうセクハラだよね」

さて、小島会長は数々の疑惑にどう答えるか。週末の夜、タクシーに乗って一人で帰宅したところを直撃した。

――「名古屋の日枝」などと呼ばれていますが？

「そりゃ、素晴らしいね」

――日枝さんをよく接待していた？

「接待なんかしてないよ」

――数年前、派遣社員に対してセクハラと疑われる言動を取りましたか？

「あんまり記憶にないね」

――（写真を見せ）これは小島さんですよね？

「これは俺だね、うん」

――認めるのですか？

「もしそうだったら、そうだけどね。そりゃ、申し訳なかったですね。もう一回（写真を）見せて。（しばらく見つめた後）うん、20年以上前だね」

――もっと最近です。仮に20年以上前だとして、セクハラは認めますか？

「（女性が）そういうふうに感じたら、今でいうセクハラだよね。その時はそういう認識がなかったからね」

「じゃあ、俺も答えなーい」

――花井さんとの関係についてお聞きしたい。一緒に住んでいますよね？

「ああ、ああ、なるほど」

――関係は10年以上になると聞いています。「ああ、そう？」

――小島さんは妻帯者のはずですが？

「いいえ、離婚してる」

――いつ離婚されました？

「いつは……あんまり言う必要はないと思う」

――このマンションは彼女のために借り上げている？

「それ、誰が言ったの？」

――証言者の名前は教えられません。

「じゃあ、俺も答えなーい」

そう言って、エントランスの奥へと消えていった。

東海テレビにも尋ねたが、小島会長の女子アナ接待動員やセクハラについて、

「（そういった）事実は確認しておりません」（経営戦略局コーポレートブランディング部）

同居女性との関係を問うと、

「会社としてお答えする立場にございません」（同）

と回答した。同社関係者がこう嘆息する。

「社員なら誰しも、小島さんの酒席や女性関係にまつわるよくない風評の一つや二つは耳にしています。でも“昭和のテレビマン”の感覚を正そうとしない姿に幻滅し、皆がサジを投げている状況なのです。今年5月に発表した25年3月期決算の場で明らかにしたように、一連のフジ問題で広告収入が数億円減少し、その影響はいまも尾を引いている。社として正念場を迎えているのに、トップがこの体たらくでは……」

東海テレビは改めて、小島会長を調査すべきではないか。

「週刊新潮」2025年11月20日号 掲載