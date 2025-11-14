田端信太郎氏「逮捕は人権侵害だ」NHK党・立花孝志氏の逮捕に異議、捜査手法の妥当性に疑問符
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「名誉毀損罪の被疑者になった田端がNHK党 立花氏の逮捕を語ります」と題した動画を公開。NHK党の立花孝志氏が名誉毀損の容疑で逮捕された件について、自身の経験を交えながら日本の刑事司法における逮捕のあり方に鋭い問題提起を行った。
動画で田端氏は、まず立花氏の発言内容の是非については判断を保留しつつ、今回の件で最も問われるべきは「逮捕までする必要があったのか」という点だと主張。逮捕の要件は「『逃亡の恐れ』と『証拠隠滅の恐れ』の2つだ」と解説した上で、立花氏のケースに当てはめて疑問を呈した。田端氏は「あんな目立つ格好して選挙運動までやってる人が逃亡の恐れがあるのか」と述べ、顔が広く知られている人物が逃亡する可能性は低いとの見方を示した。さらに、言論による犯罪容疑で何を隠滅するというのかと「証拠隠滅の恐れ」についても懐疑的な姿勢を見せた。
田端氏は、自身も名誉毀損の被疑者として取り調べを受けた経験に触れ、「逮捕は罰ではなく、あくまで捜査を進めるための手段に過ぎない」と強調。しかし、日本では逮捕・勾留によって長期間身柄を拘束し、自白を強要する「人質司法」がまかり通っていると厳しく批判した。その上で「先進国でこんなことをやっているのは日本くらいだ」と断じ、逮捕という強力な権力の行使は、人権侵害につながる危険性を常にはらんでいるため、極めて慎重に行われるべきだと訴えた。
最後に田端氏は、今回の立花氏の逮捕劇は決して他人事ではなく、「明日は我が身かもしれない」と視聴者に警鐘を鳴らす。誰もがいつ被疑者になるか分からない現代社会において、警察や検察の捜査手法や司法のあり方について、国民一人ひとりが関心を持つことの重要性を説き、動画を締めくくった。
