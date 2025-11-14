オール巨人“欲しかった車”を告白「先日NGKの駐車場に止まってました」「カッコええなぁ〜」
漫才師のオール巨人（73）が14日、自身のXを更新。自身の“欲しかった車”について語った。
【写真多数】かわいさとゴツさを両立…オール巨人憧れの光岡自動車『Buddy』（バディ）内外装全部見せ
巨人は「先日NGKの駐車場に！僕が欲しかった車が止まってました」と言うコメントとともに、光岡自動車『Buddy』の写真を添付。「カッコええなぁ〜 有る芸人さんの車ですが！」とし、「東京ではココリコの遠藤君が乗ってますよね〜」と伝えた。
『Buddy』は、光岡自動車が2020年11月に発表したSUV。トヨタ『RAV4』をベースに現代の車にはないアメリカンテイストのデザインを採用したモデルで、発表以降大きな話題に。お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造（54）が23年、自身のYouTubeチャンネルで、同車をとんねるずの木梨憲武（63）から譲ってもらったことを明かしていた。
また昨年、元プラス・マイナスの兼光タカシ（47）が実に2年4ヶ月待ち、プラス・マイナス解散の1週間後に同車が納車されたことを自身のYouTubeチャンネル『かねみっ雀ネル』で報告。自身のモノマネレパートリーであるオール巨人が阪神とともにかつてCMに出演していた芳香剤『くるまにポピー』（グレイスメイトポピー）も小道具として持ち込み、ドリンクホルダーに装備し、動画の最後には、オール巨人のモノマネで「オプションはパンパンやったね。結構お金かかった」と笑顔で話していた。
