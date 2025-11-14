ROIROMが『Mステ』初登場！「熱い男を演じますので、楽しみにしていてください」（本多大夢）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月14日21時からテレビ朝日で『ミュージックステーション』が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Aqua Timez「虹」「決意の朝に」

木村カエラ「Butterfly」「君の傘」

櫻坂46「Unhappy birthday構文」

BE:FIRST「I Want You Back -THE FIRST TAKE ver.-」

離婚伝説「ファーストキス」

ROIROM「Dear DIVA」

※アーティスト名五十音順

■ROIROMがプレデビュー曲「Dear DIVA」を披露

話題のオーディションで最終審査まで残り、注目を集めた本多大夢と浜川路己の新アイドルデュオ・ROIROMがMステ初登場。11月19配信リリースのプレデビュー曲「Dear DIVA」を披露する。

「Dear DIVA」のパフォーマンスについて、「サビの“DDポーズ2がキャッチーなので注目してください」と本多大夢。浜川路己も「舞踏会のようなダンスブレイクもかっこいいので、ポイントです！」とコメントした。

そして、初出演となるMステでのステージに向け、「切なさのなかに力強さがあって、どこか懐かしさも感じるメロディになっています。熱い男を演じますので、楽しみにしていてください」（本多）、「一途な愛を歌った曲になっています。パフォーマンスも含めて『Dear DIVA』の世界観を楽しんでいただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。

■Aqua Timez、木村カエラ、BE:FIRSTが時を超えて愛される名曲を歌唱

Mステ13年ぶりの出演となるAqua Timezは、ドラマ『ごくせん』第3シリーズ主題歌「虹」を17年ぶりに、映画『ブレイブストーリー』主題歌「決意の朝に」を16年ぶりに披露。

木村カエラは2009年リリースの結婚式定番ソング「Butterfly」をMステで6年ぶりに歌唱。BE:FIRSTは、マイケル・ジャクソンが在籍したジャクソン5の名曲をリメイクカバーした「I Want You Back」を“THE FIRST TAKE ver.”でパフォーマンス。時を超えて愛される名曲の数々が、今夜のMステでよみがえる。

■番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション』

11/14（金）21:00～

出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

