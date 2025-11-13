美容外科医の高須幹弥氏「昔より可愛い女性が増えた」理由を解説
美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「最近昔と比べて可愛い女のコ、綺麗な女性が増えている本当の理由」と題した動画を公開。街中で見かける女性の容姿レベルが向上していると感じる背景について、美容のプロならではの視点で多角的に分析した。
動画の冒頭で高須氏は、「街を歩いていても、昔と比べて可愛い子、綺麗な女性が明らかに増えていると思いませんか？」と視聴者に問いかけ、この現象は「遺伝子レベルで変化したわけではなく、美意識がすごく高まっている」ことが根本的な理由だと指摘する。
その美意識向上の背景として、高須氏は複数の要因を挙げる。まず最大の要因として挙げたのが「SNSの普及」だ。誰もがスマートフォンを持ち、日常的に他者の姿を目にすることで「他人と自分を比較する機会がものすごく増えた」と説明。これが劣等感や「もっと可愛くなりたい」という欲求につながり、一種のルッキズム（外見至上主義）を加速させていると分析した。
さらに、メイク技術の進化も大きな要因だと語る。YouTubeやTikTokなどでプロ級のメイク術を誰もが学べるようになり、「アイプチやカラコン、マツエクは当たり前」の時代になったと指摘。美容整形や歯列矯正へのハードルが下がったことも、全体のレベルアップに貢献しているとの見解を示した。
一方で、高須氏は過剰な美意識がもたらす問題点にも言及。特に若い女性のダイエット志向に警鐘を鳴らし、BMI18.5未満の「痩せすぎ」の女性が約2割に達している現状を「貧困国の飢餓状態レベル」と表現し、健康面でのリスクを懸念した。また、晩婚化や出産年齢の上昇により、出産や育児で体形が変化する前の女性が街に増えたことも、見た目の平均レベルを押し上げる一因ではないかと推測した。
これらの要因が複雑に絡み合い、現代の女性たちの「可愛い・綺麗」を作り上げていると結論付け、美を追求する社会の光と影を浮き彫りにした。
