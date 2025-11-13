1万種から選ばれた、本当に贈りたい菓子とは？“スイーツ芸人”が届ける、読む「手みやげガイド」が発売！
1万種類以上の和洋菓子を食べ歩いた“スイーツ芸人”「スイーツなかの」さんによる初の著書『お菓子の手みやげ帖』が、2025年11月14日(金)に池田書店から発売。
【写真】本書はシーン別に選べる構成で、贈りたい相手や場面にぴったりの“喜ばれるお菓子”が見つかる
SNS発信を中心に、テレビや雑誌、ラジオでも活躍するスイーツなかのさんが、「ありが糖」の気持ちを込めて贈るのは、読む人の心を優しく解きほぐす「手みやげガイド」だ。
■ガイドでありながら物語を届ける、読んで味わう「手みやげ帖」
本書は、ただのスイーツガイドではない。味や見た目の紹介にとどまらず、作り手の想いや背景まで丁寧に掘り下げてつづられているのが特徴だ。
掲載された菓子は、定番の銘菓から知る人ぞ知る逸品まで78選。それぞれにストーリーがあり、読んだあとには「誰かに贈りたくなる」気持ちが自然と湧いてくる。ひとつの菓子を通して伝わるのは、素材へのこだわりや職人の手仕事、そして贈ることの喜び。「お菓子を通じて人が幸せになる」という著者の信念が、全編にわたって息づいている。
■「味」だけではない、「人」や「想い」にも寄り添うお菓子の本
本書の企画は、「お菓子への情熱と、作り手へのリスペクトをもつ“スイーツなかの”さんだからこそ成立する1冊を作りたい」という編集者の想いから始まった。
単なるランキングや情報ではなく、作り手のまなざしや店舗の歴史、パッケージに込められた細やかな工夫まで、一つひとつ丁寧に取材を実施。撮影では、菓子の質感やラッピングの美しさを引き立てるためにスタイリングにもこだわり、試行錯誤を重ねて完成させた。
■読むと“菓子がもっと好きになる”
著者の文章には、柔らかさとユーモアがあり、読む人の心を優しく包む。味や見た目の紹介にとどまらず、「どんな瞬間にこの菓子を贈りたいか」「どんな気持ちで受け取ってほしいか」、菓子を介して人と人がつながる喜びがページをめくるごとに広がる。
大切にしているのは、「菓子を通じて人が幸せになる」という信念。「甘いものは、贈る人も、もらう人も幸せにする」というメッセージが、本書全体を貫いている。
■目的や相手にあわせて選べる4章構成＋甘くて楽しいコラムも収録
本書は4つの章で構成されており、シーンごとに最適な菓子が選べる作りとなっている。
第1章：あのお店のあのお菓子
老舗や有名店の名品を、著者の確かな舌と人柄を通して紹介。
第2章：みなさんでどうぞ
職場や集まりなど、大人数で分けられる喜ばれるお菓子をセレクト。
第3章：今日のおやつ
自分へのごほうびや、ちょっとした気分転換におすすめの菓子。
第4章：特別な日のとっておき
ハレの日や贈答用にふさわしい、印象に残る華やかなお菓子。
また、人気のクッキー缶や“出張おやつ”など、スイーツ好きの心をくすぐる読み物コラムも充実している。ページをめくるたびに、新しい出合いと甘い香りが広がる。
■編集者と著者、そして取材先との協働で完成した“贈るための本”
本書は、取材先の協力のもとに完成した1冊。著者が「本当に贈りたい」と思った逸品ばかりだ。取材を通じて見えてきたのは、「贈る人・もらう人の笑顔をつなぐ」菓子の力。人に会い、何かを贈りたくなる気持ちが再び高まっている今、読むことで「誰かの顔を思い浮かべたくなる」ような1冊に仕上がっている。
■著者プロフィール
スイーツなかの
東京都立川市生まれ。早稲田大学卒業後、芸人の道へ。子どものころから好きだった菓子を独学で学び、特注のパンケーキハットをトレードマークに“スイーツ芸人”として活動を開始。老舗からコンビニスイーツまで、1万種類以上の菓子を食べ歩き、確かな知識と情熱で数多くのメディアに出演。百貨店催事のプロデュース、地域プロモーション、商品開発、コンクール審査員など幅広く活躍。菓子文化の普及と、作り手へのリスペクトを持ち続ける姿勢が、多くのファンから支持されている。
■書籍概要
書名：お菓子の手みやげ帖
著者：スイーツなかの
ISBN：978-4-262-15594-4
定価：1980円
判型：四六判
頁数：160ページ
発行：池田書店
発売日：2025年11月14日
今回の新刊について、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の『お菓子の手みやげ帖』の狙いは？
「贈る人も、もらう人も幸せになるお菓子」をテーマに、人と人をつなぐ本を目指しました。ターゲットはスイーツを「食文化」として楽しみたい読者。男女問わず、20代〜50代の幅広い層に向けて「センスよく喜ばれる手みやげ選び」のヒントを提案します。
ーー本書の目玉は？
1万種類以上の菓子を食べ歩いたスイーツなかのが、「本気で贈りたい」と感じた78選を厳選。読み物としても充実した構成で、誰に・どんな時に贈るかを選びやすいことです。人気コラムもあり、楽しい内容となっています。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？
著者の「お菓子への情熱」に編集者が共鳴し生まれました。彼が語るスイーツの言葉には、「味」だけでなく「人」「物語」「ぬくもり」が宿っています。編集者が「スイーツなかのさんの言葉で、菓子の世界を案内する“ガイドブック”を作りたい」と提案したのが出発点でした。取材や撮影にもこだわり、手みやげ文化を伝える1冊を目指して制作しました。
ーーユーザーへのメッセージは？
多数の店舗様のご協力を得て、ようやく完成したこの1冊には、「日本の手みやげ文化を次の世代へつなぎたい」という、著者と編集チーム双方の想いが詰まっています。贈る相手を思い浮かべながらページをめくってほしい。菓子を通じて、誰かとの時間がもっと豊かになることを願っています。
贈る人の想いに、そっと寄り添う。そんなお菓子の選び方がここにある。手みやげに迷ったら、まずはこの本を開いてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
