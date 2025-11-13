¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¦µÜÂæ¹¯Ê¿»á¤¬»ÊË¡»î¸³¤Ëà°ìÈ¯¹ç³Êá¡¡À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤éÆ±´ü¤Î³èÌö»É·ã¤Ë
¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯¤Î»ÊË¡»î¸³¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤¬£±£²Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ä¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎµÜÂæ¹¯Ê¿»á¡Ê£³£°¡Ë¤¬¶Ã°Û¤Îà°ìÈ¯¹ç³Êá¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡µÜÂæ»á¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é£·°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÅìÂç¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¡£°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢£²£±Ç¯¤«¤é¤Ï£²Ç¯´Ö¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¡££²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°úÂà¤·ÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤ÏË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¡¢£²£´Ç¯£±·î¤ËÊì¹»¡¦ÅìÂç¤ÎË¡²ÊÂç³Ø±¡¤Ëà°ìÈ¯¹ç³Êá¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À³Ø¤Ó¤ä¤ÇÊÙ³Ø¤ËÎå¤à¤È¡¢Ä¶Æñ´Ø»î¸³¤â½é¼õ¸³¤«¤é¸«»ö¤ËÆÍÇË¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡µÜÂæ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£Áá¤¯¼ÂÌ³¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤¤¤¦Æ»¤È¡¢¿·¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤¦¡ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ï¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ï°ì°®¤ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤éº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¹ðÇò¡£
¡¡Ë¡²ÊÂç³Ø±¡¡¢»ÊË¡»î¸³¤È¤â¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¹ç³Ê¤È¶Ã°Û¤Î²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¡£¼ÂÌ³¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤È¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¸¬µõ¤Ë¡¢º£Æü¤¬°ìÊâÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤òÂÕ¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½Ìò»þÂå¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎäÀÅ¤µ¤ò¸«¤»¡¢²þ¤á¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤«¤é°ÛÎã¤ÎÅ¾¿È¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡Ê»ÊË¡»î¸³¤ò¡ËÌÜ»Ø¤¹¿Í¤â¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£±¿Í¤Ç·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Á°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»×¤¤Çº¤à¤³¤È¤â»þ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¶µÜ¤äÅÄÃæ±Í¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÆ±´üÆþÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ï»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±´ü¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤ÈËÍ¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¼«Ê¬¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èà¤é¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈë¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÍèÇ¯£³·î¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é£±Ç¯´Ö¤Î½¤½¬¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£¡ÖËÍ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤Æ¤¤¿À¤³¦¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë½¨ºÍ¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ìÊâ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£