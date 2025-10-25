ドラフト指名漏れの酒井捷が5回に2点三塁打東京六大学野球秋季リーグは25日、東大が法大1回戦に5-2で勝利し、4日の慶大1回戦に続いて今季2勝目を挙げた。国学院久我山高3年の春に選抜大会ベスト4入りした左腕・松本慎之介投手（2年）が先発して7回1失点に抑え、自身今季2勝目となった。東大の投手が個人でシーズン2勝を挙げるのは、2017年秋の宮台康平氏（同年ドラフト7位で日本ハム入りし、ヤクルトにも在籍）以来8年ぶりだ。