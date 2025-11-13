ドクターリセラ新シリーズ「ラディール」♡敏感肌も大人肌もケア

ドクターリセラから、敏感肌も年齢を重ねた肌も同時にケアできる新シリーズ「ラディール」が登場。2025年11月12日(水)より公式オンラインストアで「ラディール セラム（16,500円/30mL）」と「ラディール ジェルクリーム（14,300円/50g）」を発売開始。現場のエステティシャンの声を反映した処方で、毎日のスキンケアに頼れる一歩を♡肌にやさしい次世代ケアをぜひ体感してください。

ラディール セラムでハリと潤いを



ラディール セラム(美容液)

ラディール セラムは、肌にスッとなじみ潤いを届ける美容液。

敏感肌や乾燥が気になる大人肌(※1)にもやさしく、朝晩4～5滴を顔全体にのばすだけでふっくらとしたハリ感を実感できます。

注目成分はヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソームやアルニカ花エキス、水溶性プロテオグリカンなど。肌本来の力を引き出し、年齢サインに働きかける次世代ケア(※8)を叶えます。

(※1)年齢を重ねた肌のこと

(※8)年齢に応じたケアのこと

ニュクスのホリデーコフレが登場♡華やぎと潤いを贈る冬の限定セット

ラディール ジェルクリームで守る潤いヴェール



ラディール ジェルクリーム(保湿ジェル)

ラディール ジェルクリームは、乾燥によるカサつきを防ぎ、ゆらぎやすい肌を潤いで包む保湿ジェル。

2～3プッシュを手のひらにとり、顔全体になじませるだけで、ふんわりなめらかな肌印象に。

ビサボロールやコンフリー葉エキス、エーデルワイス花／葉エキスが肌を整え、守りのケアと攻めのエイジングケア(※8)を両立。デリケート肌にもやさしい設計です。

(※8)年齢に応じたケアのこと

敏感肌も大人肌も頼れる次世代スキンケア



ラディールは「守り」と「攻め」のWアプローチで、敏感肌や年齢サインに寄り添います。

守り：グリチルリチン酸2Kや加水分解ローヤルゼリータンパクが肌荒れを防ぎ、潤いとハリをサポート。

攻め：ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソームやアルニカ花エキスが肌本来の力を引き出し、ハリと透明感をもたらします。

敏感肌の方でも安心して使える、エステティシャン発の次世代スキンケアシリーズです。

ドクターリセラ新シリーズで肌を守りながら若々しく



ラディールは、敏感肌や乾燥、年齢サインに悩む大人女性に寄り添う新シリーズ。

「ラディール セラム（16,500円/30mL）」と「ラディール ジェルクリーム（14,300円/50g）」を使うことで、守りのケアと攻めのエイジングケア(※8)を両立できます。

毎日のスキンケアに取り入れ、ふっくらハリのある透明感肌を目指しましょう♡